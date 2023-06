Reviven momento en el que María Cecilia Botero habló de la falta de oportunidades en televisión, ¿en qué está trabajando?

Hablar de mujeres que hayan marcado el inicio de la televisión en Colombia, implica mencionar a la reconocida actriz, presentadora y artista María Cecilia Botero.

Esta antioqueña, de 68 años, sigue acaparando la atención de los fieles televidentes; de hecho, hizo parte de Encanto, la película de Disney inspirada en Colombia.

No obstante, pese al protagonismo de la actriz y su larga trayectoria artística, luego del ‘Boom’ que generó por estar en la producción animada de talla internacional, Botero no volvió a permanecer de manera constante en la televisión.

En efecto, recientemente, los internautas comenzaron a preguntarse el porqué la intérprete de personajes de novelas como Nuevo rico, nuevo pobre o Las hermanitas calle no sigue frente a las pantallas de TV.

Precisamente, hace un buen tiempo, María Cecilia estuvo en el programa de entretenimiento La Red, del Canal Caracol, y allí ella expresó su postura respecto a la oferta laboral que las mujeres de edad tienen en la televisión, siendo un talón de Aquiles para seguir cosechando triunfos artísticos.

María Cecilia Botero aseguró que fuera del país el talento es más valorado. - Foto: Archivo particular

Dicha conversación nuevamente comenzó a hacer eco en las redes sociales, gracias a la difusión de los internautas y la admiración que muchos de ellos tienen por la actriz.

La respuesta de la famosa colombiana, luego de su gran paso por Encanto, fue la siguiente: “Si estuviéramos en otro país, esto sería de puertas abiertas. Acá no, aquí no va a pasar nada diferente y si de pronto sale algo de trabajo, porque hasta ahora no hay nada, va a ser lo mismo. Tristemente, valorar la carrera de uno es difícil. No saben esta gente de la película cómo me trataba, todos los compañeros sabían quién era yo y me decían maestra, tú eres una leyenda, y yo decía: ‘¿Qué es esto?’”

En ese orden de ideas, en dicho momento, la antioqueña comentó que tuvo una reconciliación con su profesión, puesto que no se veía nuevamente ganado dinero por su profesión.

“Esto de alguna manera me reconcilió con la profesión. (...) Siento que no hay personajes para mí, porque, pues, estoy vieja”, manifestó la amiga de la también reconocida Amparo Grisales.

María Cecilia Botero y Amparo Grisales. - Foto: Tomada de Instagram @mariacebotero y @agrisales333

Para Botero, en el país la mayoría de papeles que escriben para las actrices de mayor edad tienden a ser iguales, así que eso genera inconformismo a la hora de figurar en las pantallas televisivas.

“Uno ve series en otros lugares y los mayores son protagonistas, pero acá no, acá termina uno haciendo los personajes chiquitos. Entonces uno empieza a decir: ‘Otra señora, otra mamá igual’, porque los papeles ni siquiera son distintos, sino muy parecidos”, dijo la reconocida artista en el citado programa de entretenimiento que se transmite en las tardes de los fines de semana en Colombia.

¿A qué se dedica actualmente?

Pese a todo lo anterior, lo cierto es que María Cecilia Botero es considerada como una maestra para muchos jóvenes actores y actrices en el país. Además, la dama también está en las redes sociales.

En ese sentido, en Instagram es posible observar que la actriz se encuentra actualmente trabajando en una obra de teatro titulada Café sobre la mesa, razón por la que los fanáticos siguen pidiendo en redes sociales que Botero vuelva a aparecer en alguna producción de televisión.

Por ahora, la famosa mujer que le da vida a personajes de novela y teatro sigue cautivando con su esencia y espontaneidad, pues su carrera ha sido construida a pulso y eso hace que la admiración y el respeto por la antioqueña permanezca intacto.

Asimismo, otros internautas recordaron la fase de botero como host o presentadora de TV, ya que cabe recordar que la multifacética dama estuvo en ‘Día a Día’ y otras más propuestas.