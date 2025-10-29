Salen a la luz imágenes del lugar donde encontraron a Baby Demoni; destapan detalles que dan giro al caso: “¿Por qué la grabó?"

El muerte de Baby Demoni generó un gran impacto en redes sociales, desatando una ola de comentarios y teorías entre los usuarios. La noticia fue confirmada por sus seres queridos, quienes compartieron detalles sobre lo ocurrido y expresaron el profundo dolor que dejó su partida.

Diversas versiones comenzaron a circular sobre las posibles causas de su muerte. Mientras algunos apuntaban a la hipótesis de un homicidio, otros sugirieron que podría estar relacionado con complicaciones médicas derivadas de una cirugía estética reciente, realizada pocos días antes del suceso.

Sin embargo, recientemente, la hermana de Baby Demoni dio una entrevista a Más allá del silencio, de Rafael Poveda, donde destapó delicados detalles sobre el caso. La mujer se sinceró y puso sobre la mesa algunas presuntas inconsistencias que rodeaban la muerte de la influencer.

Valentina Esquín habló sobre aquella escena en la que fue encontrada Baby Demoni, revelando fotografías en el formato audiovisual, para que muchos entendieran la magnitud de las versiones que se estaban dando. Este material permitía ver el lugar en el que fue hallado el cuerpo de la mujer, analizando a fondo puntos que no coincidían con lo que decía Samor One, el novio.

En el baño del hogar de la creadora de contenido había una sábana y un cuchillo tirados en el suelo, los cuales hacían parte de todo el escenario trágico. La pareja de la influencer apuntó que hizo uso de este objeto cortopunzante para cortar la tela de la que colgaba ella ese día.

La hermana de Baby Demoni replicó lo mencionado por el hombre, afirmando que en sus visitas al apartamento ese cuchillo no tenía filo y no servía para cortar. De igual manera, habló de las condiciones físicas de su familiar, quien estaba recuperándose de la cirugía.

Puede ver las imágenes desde el minuto 4:40:

“Él primero salió diciendo que había sido con un lazo, después con una sábana. Aparte que ese cuchillo negro no cortaba. Yo que cociné en la casa de mi hermana, el único cuchillo que cortaba era uno blanco. Y ese negro no tenía nada de filo”, señaló en el pódcast.

“Ella no tenía la suficiente fuerza para alzar los brazos debido a su operación, ella no podía hacer algo así”, agregó.

Valentina Esquín reiteró que su excuñado estaba comportándose de forma inusual, ya que no entendía esa necesidad de demostrar algo. Allí, cuestionó por qué grabar y publicar las pruebas, sabiendo que podía ser usado de mala manera.

“¿Por qué la grabó? ¿Por qué la estás poniendo en redes sociales? Sabiendo que, pues, más de una persona puede guardar esos audios. Para liberarse del tema, para lavarse las manos”, dijo.

“Él nunca llamó, él nunca escribió, a él nadie le iba a hacer daño porque el día del hospital él le decía a mi padre: ‘pégueme. Pégueme’. Mi papá le dijo, ‘Es que yo no tengo por qué pegarle a usted’. ¿A son qué? ¿Con qué motivo? Creo que él sale diciendo que todo eso es por excusarse. A él nunca se le dijo que no fuera, que no se acercara”, puntualizó.

La hermana de Baby Demoni sigue dejando sobre la mesa las posibilidades, pues hay detalles que le hacen ruido y le parecen extraños, viniendo de la que fue la pareja de ella.