Sara Uribe descrestó con su sensualidad y hasta la compararon con Karol G por este video

Sara Uribe es recordada por su participación en uno de los realities más vistos en Colombia, Protagonistas de Novela. Tras su paso por la pantalla chica, la también modelo y empresaria empezó a labrar su carrera profesional; además es reconocida por su belleza, carisma y su sinceridad a la hora de hablar sobre su vida privada y sobre diversos temas de interés general.

La mujer actualmente es empresaria y se dedica a cuidar del hijo que tuvo producto de la relación que sostuvo con el futbolista profesional Fredy Guarín. La modelo se ha encargado de presumir su soltería e incluso varios de sus seguidores han asegurado lo bien que le sienta.

Recientemente, la empresaria ha sorprendido a sus seguidores con varios cambios de look; el último se lo hizo para la fecha de sus cumpleaños, este ha hecho que sus fanáticos la relacionen con la cantante colombiana Karol G.

En una publicación hecha en el carrete de su cuenta personal de Instagram, la modelo mencionó que se venían nuevos restos en medio de su carrera profesional, esto lo anunció por medio de un sensual video.

En medio del clip, Sara aparece frente a un gran ventanal, luciendo un body negro y una manta del mismo color con el que cubre sus piernas, pero deja al descubierto sus glúteos, hecho que dejo a más de uno con la boca abierta.

Tanto así que estos son los comentarios que más se destacan dentro de la publicación. “Estás muy hermosa!!!” – “Lo que es natural, es natural y ya… Super Divina” – “Pensé que era Karol G " – “Desbordas Tanta Sensualidad” – “Eres un gran mujerón” – “Muñequita preciosa " – “Hermosa de infarto " – “Qué mujer muy hermosa " – “Perfección hecha mujer” – “Tremendo bizcocho de mujer” – “Una obra de arte hecha por Dios” – ¿Karol G, eres tú?” – “Tremenda pompi” – “Mera nalga parce”.

¿Sara Uribe le teme a la soledad? Esto respondió la modelo

Recientemente, la modelo y creadora de contenido, a través de la dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, despejó algunas dudas relacionadas con temas amorosos.

Uno de sus seguidores cuestionó si le temía a la soledad o a quedarse sin pareja en un futuro, por lo que la empresaria respondió con el humor y la personalidad que la caracteriza. “¿Miedo? Ja, ja, ja, miedo a quedarme con un loco toda la vida; ¿Miedo? Miedo a que lo maltraten a uno toda la vida; ¿Miedo? Miedo a estar uno ahí por miedo a quedarse sola. Eso sí, me daría miedo”, dijo la modelo.

Tras la respuesta de la también empresaria, varios de sus seguidores no dudaron en comentar el video que fue replicado por varias páginas en redes sociales. “Dios que pregunta tan imbécil excelente respuesta hermosa ❤️”, “Muchos con pareja tóxica fingiendo ser felices. Eso sí, es miedo”, “😂😂 miedo estar al lado de chachones😅😅😅”, “Ja, ja, ja así se habla”, “exacto”, “así es”.

Duras críticas en contra de Sara Uribe, ¿qué fue lo que pasó?

En otra dinámica que hizo Sara Uribe, un internauta aprovechó y le hizo la siguiente pregunta: “Sarita, ¿un hombre que fue infiel, cambia?”, a lo que Sara le respondió de manera jocosa: “Cambia más la Biblia que un hombre infiel”.

Lo que nunca espero la modelo era que ese comentario desató una ola de comentarios y críticas en su contra, pues muchos se lo tomaron personal y se sintieron ‘ofendidos’ por haber tocado un tema delicado para un gran número de personas.

“No, de acuerdo, la Biblia nunca cambia y no me parece punto de partida para comparar ese comportamiento. La Biblia es un libro muy sagrado”, “La Biblia no la meta en sus corrinche esta niña”, “La palabra de DIOS nunca tiene variación ni cambio por favor”, “Ya se metió con la Biblia, ella que daño un hogar” y “oiga porque Sara mete la Biblia en estas cosas”, fueron algunas de las reacciones que propinó el comentario de Sara, el cual fue republicado por la cuenta de Instagram Rechismes.