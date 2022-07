Se casó uno de los ‘analfabetas del sabor’ de ‘MasterChef’

El pasado martes 12 de julio MasterChef llegó a su final, pero varios de sus participantes dejaron un grato recuerdo en los seguidores de este reality del canal RCN, por su carisma y conocimiento para los temas culinarios.

Uno de ellos fue el humorista Marco Aurelio Giraldo, más conocido como Corozo, quien forma parte del programa La Luciérnaga de Caracol Radio.

Giraldo contrajo matrimonio luego de terminar el programa y compartió este momento con dos de sus compañeros del programa que buscaba al mejor cocinero entre las celebridades.

El humorista y finalista Chicho Arias y la actriz Cristina Campuzano asistieron a la ceremonia de Corozo y precisamente fue el antioqueño el que compartió una fotografía del momento en su cuenta de Instagram.

“Se casó el buen @yosoycorozo y fue bonito vernos con @cristicampuzano. Muchas bendiciones”, escribió Chicho Arias en su publicación, la cual tuvo los comentarios de otros participantes del reality como el cantante Tostao, quien dejó un emoji con ojos de corazones.

El creador de contenido digital Estiwar G también comentó la fotografía: “‘Corocito’, bendiciones, mi socio”.

La presentadora de MasterChef, la huilense Claudia Bahamón, también expresó su alegría por el matrimonio del participante: “Qué es esta belleza”, escribió la modelo.

Corozo se hizo reconocido en el programa por integrar los llamados “analfabetas del sabor”, un grupo que se conformó al inicio del reality con los hombres que no “sabían” cocinar, pero con el paso de los programas tuvo un buen desempeño y alcanzó a estar en el top 10 del concurso.

Ramiro Meneses se coronó campeón de esta temporada

El actor Ramiro Meneses se quedó con el triunfo en esta temporada del reality de celebridades, luego de vencer en la final a Tatán Mejía, a Chicho y a Carlos Báez.

En la final, Ramiro Meneses estuvo acompañado de su madre Ligia Cardona, su hija Melibea Meneses, su sobrina Sara Bohórquez y dos de sus mejores amigos de toda la vida, José María Jaimes y Carlos Andrés Hernández.

Durante todo este capítulo final, el actor demostró una vez más su organización, enfoque y tranquilidad durante la preparación de sus cuatro platos, dos entradas, un plato fuerte y un postre.

Meneses decidió rendir un homenaje y como muestra de agradecimiento dedicó sus cuatro presentaciones: los “Amigos” (entrada fría), la “Televisión” (entrada caliente), su “País” (plato fuerte) y a la “Vida”, como postre.

Uno de sus contrincantes en la final, el deportista Tatán Mejía, comentó uno de los momentos determinantes en la definición del reality con Meneses.

Mejía contó en una transmisión en vivo que hizo en su perfil de Instagram una situación que vivió en el último tramo del programa, cuando buscaba quedarse con el premio final.

“Hoy estoy contento. Mentiras, no estoy contento, la verdad, no estoy contento. No les voy a negar que quería ganar con todas las ganas”, señaló el deportista.

Luego, añadió que en un punto de la final sintió que había perdido. “Con el primer plato se fue todo al piso. No estaba tan bueno como creí. El primer día le escribí a Rami (Ramiro Meneses): parcero, te felicito, esto es tuyo”, comentó Mejía.

La curiosidad de reveló Tatán Mejía con Ramiro Meneses en final de Masterchef pic.twitter.com/NOKDqEn9go — Ana (@PuraCensura) July 14, 2022

Además, el caldense destacó a sus compañeros y el buen grupo que tuvieron en esta edición del reality. “Cuando salí les escribí a Carlitos y a Chicho, un par de personajes hermosos, hermosos los dos. Todos mis compañeros que estuvieron en el ‘reality’, uno aprende de esas personas, de unas aprendes qué debes hacer y de otras qué no debes hacer”, comentó el motociclista.

“Fue un reality muy bello, nadie pasó por encima de nadie y todos nos divertimos”, indicó Tatán Mejía, quien en diálogo con SEMANA señaló que antes de estar en MasterChef “no había preparado nada realmente bueno”.