Corozo, “el analfabeta del sabor”, se coló al top 10 de MastercChef

Corozo clasificó a los diez mejores del programa de cocina MasterChef, logrando un plato que fue elogiado por los chefs. Al pasar con su receta, se le notaba un poco nervioso, pero seguro de lo que había preparado.

“Les presento este plato que se llama ‘un plato muy sobrado’. Está hecho con el pollo del arroz con pollo que sobró del cumpleaños de mi hermana, una zanahoria y una cebolla de una ensalada que hizo mi mamá ayer y una quinua que dejó mi primo antes de viajar al espacio y parece una tortilla de quinua”, dijo en medio de bromas Corozo.

El primero en probar fue Nicolás de Zubiría. “Muy bien, compadre, sobre todo estando tú solo. El plato está muy rico; solo una queja, el punto de textura, pero me encanta que estás aprendiendo, que le estás metiendo estudio a la vaina”, dijo el cartagenero.

Luego fue el turno para Carpentier, que solo le reclamó una cosa: “Le faltó un poquito más de sal, un poquito más de pimienta y queda perfecto”, afirmó el chileno.

Rausch fue el último en probar. “Usted juega bien los partidos que le toca jugar, la tortillita de quinua, la textura y todo, bien jugado”, dijo tajantemente el cocinero colombiano. Al final fue elegido el elegido para subir al balcón. “Soy el primer analfabeta del sabor en clasificar al top 10″, dijo emocionado Corozo.

Tatán critica a los jurados de MasterChef

En días pasados, el motociclista e influencer Tatán Mejía exteriorizó varios comentarios con los que dejó clara su inconformidad con algunas calificaciones del jurado, quienes en cada programa evalúan y comentan las preparaciones de cada participante.

“No es una crítica, es un consejo. Chef, lo hemos intentado mucho y estamos trabajando muy duro. Nosotros nos hemos esforzado más de la cuenta, no somos cocineros y de verdad nos hemos preparado. Hemos cocinado más de 70 y pico de veces, hemos creado cosas nuevas y, personalmente, estoy un poco agotado”, dijo Tatán Mejía en su intervención.

Ante las palabras del deportista, el chef y presentador Christopher Carpentier le preguntó a Tatán si se trataba de un problema grupal o personal. Por su parte, Mejía respondió que su comentario hacía referencia a sus propias experiencias dentro del programa.

Jorge Rausch, otro de los chefs y jurados del programa, también intervino en la conversación y aclaró que los comentarios -positivos o negativos- siempre van dirigidos a los platos y no contra los participantes. “Se los decimos con todo el cariño, con todo el aprecio y con todo el interés para que cada día sean unas mejores personas y mejores cocineros”, comentó.

No obstante, Mejía fue enfático en sus comentarios y defendió su posición. “Yo sé que es un programa de cocina y te tienen que decir los errores. Eso está bien y así funciona. Una discusión con ustedes es casi que perder el tiempo porque siempre vamos a perder (…). El cuento de que no cocinamos, de que todo les sabe maluco y que sean ustedes los que van a aprobar el plato y que de una vez va a estar maluco, yo personalmente lo tomo a mal porque así no avanzo. Estamos mamados”.