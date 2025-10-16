La estrella de Hollywood Diane Keaton murió a los 79 años el pasado 11 de octubre de 2025 en California, según confirmó su familia a través de un comunicado difundido por la revista People.

La actriz nacida el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, California, fue una cuyo trabajo rompió moldes y dejó una huella imborrable en Hollywood y el cine mundial. Ganadora del Óscar a la mejor actriz en 1978 por su papel en Annie Hall, Keaton destacó por su singular estilo, su autenticidad y capacidad para darles profundidad a personajes femeninos complejos y fuera de los estereotipos tradicionales para las mujeres. Su filmografía incluye clásicos como El padrino, Dos extraños amantes, Alguien tiene que ceder y La joya de la familia, obras que cimentaron su fama y la consolidaron como una de las voces más importantes del séptimo arte.​

A lo largo de más de cinco décadas de carrera, Diane Keaton se distinguió por elegir papeles con personalidad y autenticidad, convirtiéndose en un ícono de feminismo e independencia en la industria cinematográfica. Además de sus Premios Óscar, acumuló dos Globos de Oro, un Bafta y otros reconocimientos por la profundidad artística de sus actuaciones.

Murió Diane Keaton, la inolvidable protagonista de 'Annie Hall' y Kay Adams de 'El padrino'. | Foto: AFP

A pocos días de la trágica noticia, finalmente se conoció la causa de su muerte. De acuerdo con fuentes cercanas, la actriz falleció debido a una neumonía bacteriana primaria, una complicación de salud que se agravó de manera repentina, sorprendiendo a todos sus seres queridos debido a la fortaleza y espíritu con que siempre enfrentó la vida. “Su declive fue muy repentino, lo cual fue desgarrador para todos sus seres queridos”, detallaron familiares, explicando que incluso sus amigos más íntimos desconocían la gravedad de su estado de salud en los últimos meses.​

Keaton nación el 5 de enero de 1946, en Los Ángeles. | Foto: A.P.

Las reacciones a su fallecimiento han sido inmediatas y multitudinarias en el mundo del espectáculo. Colegas, fanáticos y críticos destacaron su “legendaria autenticidad” y la inspiración que significó para generaciones de actores y cineastas. La noticia del deceso se hizo pública apenas horas después de su partida, generando emotivos mensajes en redes sociales y medios especializados que recuerdan su legado artístico y personal.​

Además de actriz, Diane era conocida por su activismo y su amor hacia los animales, intereses que su familia pidió que sean honrados con donaciones a bancos de alimentos o refugios de animales en su memoria. Su vida fue también un testimonio de fuerza personal y resiliencia, mostrándose siempre fiel a sí misma, lo que la convirtió en un referente no solo en Hollywood, sino en la cultura popular global.​

Diane Keaton ganó múltiples premios a lo largo de su carrera. (Photo by HECTOR MATA / AFP) | Foto: AFP