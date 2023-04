Definen hora y fecha para el proceso fiscal de Shakira en España, ¿cuándo será?

Los problemas fiscales no acaban para Shakira. La Fiscalía de Barcelona dio a conocer el día que iniciará su proceso judicial por presunta defraudación fiscal. ¿Cuándos será?

La artista colombiana está acusada de no presentar su liquidación del impuesto sobre la renta de personas fiscales (IRPF) durante tres años, lo cual presuntamente habría generado que ella defraudara a Hacienda Pública con 14.5 millones de euros. En ese orden de ideas, la Fiscalía señaló que el proceso iniciará el 20 de noviembre y podría durar alrededor de 12 sesiones para ser finalizado antes que acabe el año.

El proceso judicial contará con alrededor de 200 testigos y podría acelerarse si Shakira acepta su auditoría en los cargos que se le imputan o si llega a un acuerdo con la Fiscalía para evitar la cárcel. El ente acusador pide una condena de ocho años y dos meses de prisión, junto a una multa de 23.8 millones de euros.

Hace poco tiempo la artista barranquillera abandonó Barcelona, ciudad donde residió varios años junto a su ex pareja, Gerard Piqué. Sin embargo, luego de la ruptura, Shakira tomó la decisión de irse de allí para vivir en Miami junto a sus hijos, Milán y Sasha.

Shakira y sus hijos (Photo by MEGA/GC Images) - Foto: GC Images

La prensa ha evidenciado que ella ha estado en medio de un proceso de adaptación en la ciudad norteamericana. La decisión de Shakira partió en que quiere darle el mejor bienestar posible a sus hijos, en medio de las polémicas que giran entorno a su separación con Piqué. Tanto así que hace unas cuantas semanas la artista emitió un comunicado en el cual solicitó respeto a la opinión pública, en especial para mantener la privacidad de su familia.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, la barranquillera puso las cartas sobre la mesa y quiso transformar su presente, buscando una nueva mansión que se acoplara a las necesidades de su familia. En contenidos que se destaparon en redes sociales, los fanáticos lograron detallar a la artista caminando con su hermano y una agente inmobiliaria, la cual les estaba mostrando lugares que estaban disponibles.

Gerard Piqué, expareja y padre de los hijos de Shakira. (Photo by Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images) - Foto: Getty Images

Un video en Instagram reveló información sobre unas imágenes que se captaron en los últimos días, comentando lo que estaba sucediendo en la vida de la estrella musical. Allí se habló de las visitas a distintas mansiones en una zona muy lujosa de Miami, donde lograría privacidad y tranquilidad, lejos de los lentes de curiosos y paparazis.

Sin embargo, el juicio ordenado para noviembre sería el regreso de Shakira a Barcelona, donde vive Piqué. Con respecto a los cargos por los que se le señalan, la defensa de la barranquillera señala que ella no fijó su residencia hasta 2014, por lo cual no habría sustento para la presunta evasión fiscal de los tres años posteriores. Adicionalmente, afirmó que la cantante ha pagado más de 104 millones de euros en impuestos desde 2011.

El veredicto final está contemplado para el 14 de diciembre. Frente a la presencia de la artista, las autoridades informaron que ella no deberá estar en todas las audiencias, solamente en la fecha de su declaración y para el cierre del proceso. En caso de ser condenada culpable, tendrá que pagar en la cárcel por los delitos de fraude, sumado a la multa económica. No obstante, cabe la posibilidad que en ese escenario llegue a un acuerdo económico para no ser privada de la libertad.

Cabe recordar que este escándalo no es reciente, sino que ha estado presente en la vida de Shakira por varios años. La última novedad antes de conocer la fecha del juicio fue a mitad del año pasado, cuando la artista rechazó la oferta de la Fiscalía de llegar a un acuerdo para rebajar la pena y evitar el juicio. Por su parte, la colombiana seguirá viviendo en Miami junto a sus hijos, a la espera que transcurran los meses para acudir ante las autoridades.