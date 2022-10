Se desatan los memes tras posible ruptura de Lina Tejeiro y Juan Duque

El músico Juan Duque y la actriz Lina Tejeiro han sido tendencia en las redes sociales, dado que supuestamente habrían puesto fin a la relación sentimental que sostenían, en la cual llevaban poco.

Y es que en las últimas semanas, ambos despertaron intriga entre sus seguidores, debido a una evidente distancia que tomaron. Los usuarios de Instagram y Twitter se percataron de la ausencia de contenidos e interacciones, por lo que asumieron que la pareja atravesaba por una crisis amorosa.

Ante las crecientes dudas, los seguidores de los artistas se pusieron en la tarea de vigilar con ojo de halcón esa relación. Para ello, se remitieron al listado de ‘Seguidos’ en las cuentas de Instagram de ambos artistas. El resultado los dejó sin palabras: ya no se siguen.

Teniendo en cuenta una posible ruptura entre Tejeiro y Duque, los memes en Twitter no se hicieron esperar.

A continuación, los mejores memes:

Todos hablando de Lina Tejeiro y Juan Duque. Yo: pic.twitter.com/hQaFMkdHjM — E S T O Y H A R T O🐺 (@Reickdice) October 23, 2022

Juan Duque en este momento con Lina Tejeiro pic.twitter.com/FN9HXnNTaC — Santi (@Santi__Alzate) October 22, 2022

Las niñas que ponían: Un amor como el de Lina Tejeiro y Juan Duque. pic.twitter.com/0yn7ProEIF — Felipe Romero (@Dfeliperomero) October 22, 2022

Noo Juan Duque como le va a hacer eso a Lina Tejeiro???? Solo puedo decir: pic.twitter.com/OC8bzqNTUP — Tatiana (@tatiyluegoana) October 22, 2022

¿Y si la relación de Lina Tejeiro y Juan Duque era por Marketing? pic.twitter.com/CbPo0Z1SVN — Geo (@GOrtegaz) October 22, 2022

Ahora se vienen tres días hablando de Lina Tejeiro y Juan Duque. pic.twitter.com/fUxKJ0kxbk — Félix Valera (@Felixvalerab) October 22, 2022

Lina Tejeiro y Juan Duque terminan.



La gente: No vuelvas con Andy Rivera



Lina Tejeiro: pic.twitter.com/HwE5LaHK06 — Juanxxo (@Boss_juanr) October 22, 2022

Con lo de Lina Tejeiro y juan duque.



Andy rivera está así: pic.twitter.com/e0pMvl6nwL — Alejandra beltran (@Alejand9527) October 23, 2022

Las que ponían “un amor como el de Lina Tejeiro y Juan Duque” quedaron así: pic.twitter.com/Kpwm904HRd — 𓅓 (@pablohvargas_) October 22, 2022

Andy Rivera viendo que Juan Duque y Lina Tejeiro son tendencia por su ruptura. pic.twitter.com/Ejctqkj5Or — Mefistófeles (@mefistofeles__) October 23, 2022

andy rivera y todos con "LA RUPTURA" de lina tejeiro y juan duque que se veía venir pic.twitter.com/gFh4UBGSju — val; ava gf (@kissmebitchhhh) October 23, 2022

Si Lina Tejeiro dejo a Juan Duque yo por que no voy a dejar a mi novio que no es sigue viejas 3000 si no sigue viejas 2000000000000000 x3 y coquetea con ellas ? pic.twitter.com/3TE9jONB0E — Paula Olmos (@PauOlmosCa) October 23, 2022

Vale destacar que pese a que Juan Duque y Lina Tejeiro se mantuvieron en silencio y alejados de la polémica, las preguntas continuaron circulando e invadiendo sus cuentas oficiales de estas plataformas, el músico paisa dejó de lado las especulaciones y recientemente mencionó en un video que estaban enfocados en sus cosas laborales, pero que todo iba bien entre ellos.

Sin embargo, el artista fue invitado a Buen día, Colombia para presentar sus proyectos musicales, por lo que también se abrió a dialogar sobre algunos temas de su vida personal. En el programa del canal RCN fue interrogado por su noviazgo con la artista, buscando conocer detalles del momento que viven en la actualidad.

El intérprete de X ti lo digo se sinceró y confesó que en el presente sí atraviesa una crisis en su relación sentimental con Lina Tejeiro, debido a motivos ajenos a los sentimientos que sienten el uno por el otro. Duque indicó que este crudo instante que pasan se debe a la distancia, la cual afecta sus actitudes y espacios para compartir más seguido, ya que él vive en Medellín y ella en Bogotá.

“La situación no es la mejor. Si se confirma o no que terminamos, ya lo veremos. Por el momento, las cosas no son las mejores. Ella está en su vida, su rodaje, y yo también. A mí no me afecta. A ella, sí. Con las relaciones a distancia no la va tan bien y por eso es que pasa lo que pasa. Miraremos cómo avanza todo”, reveló Juan Duque en aquella entrevista.

Juan Duque también aprovechó y le envió unas palabras a su pareja, afirmando que él seguirá intentándolo todo para que estén juntos y puedan disfrutar del noviazgo que consolidaron unos meses atrás. Los comentarios comenzaron a circular entre los presentadores del formato televisivo, quienes se mostraron deseosos porque la relación se mantenga estable.