Sebastián Yatra habló sobre supuesto video íntimo

El cantante colombiano Sebastián Yatra se refirió recientemente a un video de contenido sexual que circuló en redes sociales y cuyo protagonista tiene un gran parecido físico con él.

A su arribo a Ciudad de México, el artista reconoció con humor el parecido con la persona. “ Yo solo vi una parte (...) Sí me parezco un montón, yo hasta lo dudé”, dijo entre risas.

Yatra señaló, además, que hubo intento de extorsión con el clip. Su representante recibió un correo electrónico en el que le exigían una suma de dinero por la grabación.

“De hecho, un día antes me escribió mi mánager Paula, que el día anterior le habían mandado un email tipo: ‘oye, tenemos el video de Sebastián, si lo quieres páganos tanta plata porque ya está regado, pero podemos ayudarle’”, dijo. “Ella me escribió: “¿Sebas hay un video que nos quieras contar?”, agregó con humor el cantante.

Al ser cuestionado por uno de los periodistas si en el pasado se ha grabado teniendo relaciones íntimas, Yatra señaló que es un “tipo precavido” y no la ha hecho.

Días antes, a través de sus historias de Instagram, el artista se había pronunciado sobre el video con gracia.

El cantante y compositor @SebastianYatra en su arribo a la #CDMX aclara a los medios de comunicación que NO es él quien sale en un video XXX que anda circulando en las redes, situación que además tomó con mucho humor #SebastiánYatra #EnMéxico🇲🇽 pic.twitter.com/Ldec2rktAR — Francisco Jiménez (@jimenez_fco015) May 13, 2022

“Acabo de ver un video ‘nopor’ de un ‘man’ idéntico a mí, quería contarles”, dijo en una de sus historias de Instagram, mientras se reía con dos de sus amigos. Lejos de la polémica, el artista hizo chistes con lo sucedido y aclaró que, efectivamente, él no es quien aparece en la grabación.

La cuenta de Instagram Rechismes recuperó la historia publicada por Sebastián Yatra y la replicó en su perfil. “Confirmado, ya lo vi. Pero no es él, se parece bastante, pero no es”, “tiene parecido a Sebas, pero de lejos se ve que no es él”, “¿idéntico? ¿Cómo será, dónde puedo ver el video?, es para una tarea”, dicen algunos de los comentarios destacados en Instagram.

‘Tu luz quedó', la nueva canción de Sebastián Yatra con Matteo Bocelli

Sentados frente a un piano, Sebastián Yatra cantó junto a su amigo y colega, Matteo Bocelli, parte de la nueva canción llamada Tu luz quedó, que ambos estrenaron el pasado viernes 8 de abril.

“Que puedas encontrar esa alegría que no te supe dar... Me arrepiento porque tarde valoré, un te quiero es un tesoro y hoy lo sé... tu amor siempre será mi luz...”, corearon al unísono en un corto video que publicó Yatra en su cuenta Instagram.

Matteo, el hijo del famoso cantante de ópera Andrea Bocelli, también causó expectativa a su público desde su cuenta Twitter. “Realmente esperamos que nuestros fanáticos disfruten la canción porque realmente ponemos nuestro corazón y alma en la letra y la música, especialmente en ese momento particular de nuestras vidas. Así que esperamos que esta energía los alcance y se quede con ustedes”, escribió el cantante romántico de 24 años.

El compositor colombiano ha realizado varias colaboraciones musicales con diferentes artistas, entre ellos la agrupación Morat, Andrés Cepeda, Juanes, Carlos Vives, entre otros.

Yatra, además, cautivó recientemente a la prensa internacional cuando desfiló con un elegante traje rosado en la alfombra roja de los Premios Óscar para luego interpretar la canción Dos oruguitas, de la película Encanto, ganadora al mejor filme animado del año.

El artista nacional, tras culminar su presentación en el escenario del Dolby Theatre de la ciudad de Los Ángeles, fue a su camerino notablemente emocionado. Allí, junto a familiares y amigos que lo esperaban, fue grabado mientras –con lágrimas y arrodillado– recibía un pañuelo. “Mira cómo me siento”, se le escuchó decir al colombiano.

Con un traje negro que tenía plasmadas mariposas amarillas, Yatra cantó con una gran voz que le puso la piel de gallina a más de uno en las salas de cine del mundo y que pudo repetirlo en ese escenario.

En YouTube, Tu luz quedó acumula más de 2,6 millones de reproducciones y 86.289 ‘Me gusta’. Así mismo, varios usuarios de la plataforma han elogiado la interpretación de los artistas.

“¡La música romántica nunca muere! ¡BRAVOOOO!”, “Excelente interpretación de estos jóvenes, excelente música”, “qué arreglos tan bárbaros y la mezcla de las voces es un deleite a los oídos”, dicen algunos de los comentarios en el video oficial de la canción.