Shaira le dio un mensaje revelador a sus seguidores sobre el amor, ¿qué les dijo?

Una de las jóvenes artistas colombianas que sobresalió luego de participar en el formato de competencia televisiva y musical conocido como el Factor Xs, del Canal RCN, es Shaira. Hoy, con 19 años, es una celebridad que no solo es reconocida por su talento con la voz, sino que también figura por su influencia en redes sociales.

Muchos recuerdan la presentación de Shaira y el sencillo musical Cucurrucucú Paloma. Desde ese momento, la joven santandereana se inclinó por el género popular y de ranchera. Ahora, es una figura pública que roba suspiros y elogios con cualquier aparición que hace en las plataformas digitales, en especial en Instagram, donde acumula un millón y medio de seguidores.

Entonces, no hay publicación de la colombiana que no se convierta en tendencia, además de que sus fieles fans admiran su belleza y ella suele compartir que cuida de su cuerpo y salud, yendo al gimnasio.

Al tratarse de una famosa con alta demanda en los escenarios de interacción social, recientemente la artista causó revuelo tras dar a conocer un mensaje relacionado con temas del amor.

La vida amorosa de Shaira ha sido una de las más comentadas durante este 2022, es especial porque meses atrás detalló que le gustan los hombres mayores, además de que se ha caracterizado por ser una celebridad que habla sin problema alguna o sin pelos en la lengua, igual como lo hace la actriz Lina Tejeiro.

Disfrutando del mar y luciendo un bikini de color negro, Shaira dejó a más de uno de sus millones de seguidores con la boca abierta por su escultural figura, pero también causo sensación por un mensaje que escribió sobre el amor.

“Conquístame, te doy permiso”, consignó la cantante en Instagram. Por su parte, los cibernautas atendieron a las palabras de la ganadora del Factor Xs con uno que otro comentario.

“¿Cómo se conquista a una diosa?”; “Hermosa Shaira, ojalá siga así de linda y juiciosa”; “Tú eres la reina que busco para mi reino”; “Hermosa... me sorprendes, me imaginaba que tenías unos cuantos tatuajes, tienes tu piel intacta”; “Muy linda, pero yo todavía te veo como la niñita que cantó Cucurrucucú jajaja”, se lee en la mencionada red social.

A continuación, las recientes fotografías que subió la joven artista e intérprete de música popular:

¿Qué hizo con el ‘jugoso’ premio que ganó en el Factor Xs?

Días a atrás, Shaira utilizó su cuenta oficial de Instagram para responder algunas preguntas relacionadas con su vida y su pasado, aclarando ideas que tenía la gente con respecto a su triunfo en Factor Xs. Uno de los curiosos indagó por qué la artista no se presentó a La descarga, a lo que ella se refirió a los nuevos talentos.

“Yo ya gané un reality (por cierto, fue el más votado en Colombia y de más audiencia) Y es hora de darle la oportunidad a nuevos talentos”, escribió la artista en un post de su perfil.

Otra persona quiso saber qué hizo Shaira con el premio de aquella temporada del formato televisivo, por lo que ella no dudó en mencionar cómo ocurrió todo y qué fue lo que recibió al salir victoriosa. La joven puntualizó en que no le dieron dinero en ese momento, pero sí le entregaron varios objetos de valor y una opción para su futuro.

“Me lo gasté, me lo mecateé en cositas. No, realmente en esos concursos, bueno antes, cuando eran programas de niños, no daban dinero. Y es chistoso, porque mucha gente creyó en 2011 que cuando yo llegué a Barbosa yo estaba ‘embilletada’, incluso llegó la Policía a decir que si yo necesitaba seguridad, porque tenía una suma de dinero muy grande y que no sé qué y nada que ver porque a mí no me dieron dinero en el Factor, fueron regalos materiales”, relató