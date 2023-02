Shaira reveló cuáles son los requisitos que tiene para salir con ella; fue clara con lo que no le gusta en un hombre

Shaira se convirtió en uno de los grandes talentos del Canal RCN luego de salir victoriosa de El Factor Xs 2011, donde logró triunfar y quedarse con el primer lugar. Desde muy pequeña cautivó con su voz y su talento, al punto que fue aplaudida por miles de personas en el país.

Actualmente, la colombiana continúa construyendo su camino en la música, lanzando temas y presentando videos de su potencia vocal, mientras realiza los últimos retoques a futuras propuestas artísticas. La joven se abrió paso con su estilo, su belleza y los detalles de su vida personal que compartió en redes sociales.

Recientemente, Shaira llamó la atención de más de uno de sus fieles seguidores de las plataformas digitales con un particular video que subió, donde mostró algunos de los requisitos que debe tener un hombre para salir con ella. La colombiana contó un poco del tipo de persona que la cautiva, plasmando las características que no le gustarían.

De acuerdo con lo que quedó grabado en un contenido de la cuenta de TikTok de la cantante, su confesión reflejó el tipo de hombre que le llama la atención y que podría conquistarla a futuro. La santandereana hizo un trend en el que reveló detalles que le gustan de un hombre, iniciando por su edad y sus comportamientos.

En el clip se observó que, a pesar de que Shaira reveló que le atraían los hombres mayores, en esta ocasión puntualizó que no estaba muy “segura” de salir con alguien que tenga más de 15 años por arriba de su edad. La joven afirmó que todo dependía del tipo de persona y por eso no podría dar una respuesta clara ante eso.

Entre los requisitos que tiene para salir con alguien, la artista dejó claro que no le llama la atención alguien que sea muy fiestero, que fume, que se dedique al contenido y cine para adulto y que aún conserve contacto con su más reciente expareja. Las respuestas a las preguntas fueron puntuales y no dudó en elegir la respuesta.

Por último, Shaira sí confesó que saldría con alguien que vive en el exterior, que tenga una personalidad especial y que no tenga que basarse todo en el físico.

Shaira confesó qué hizo con el ‘jugoso’ premio que ganó en el Factor Xs

Semanas atrás, Shaira utilizó su cuenta oficial de Instagram para responder algunas preguntas relacionadas con su vida y su pasado, aclarando ideas que tenía la gente con respecto a su triunfo en Factor Xs. Uno de los curiosos indagó por qué la artista no se presentó a La descarga, a lo que ella se refirió a los nuevos talentos.

“Yo ya gané un reality (por cierto, fue el más votado en Colombia y de más audiencia) Y es hora de darle la oportunidad a nuevos talentos”, escribió la artista en un post de su perfil.

Otra persona quiso saber qué hizo Shaira con el premio de aquella temporada del formato televisivo, por lo que ella no dudó en mencionar cómo ocurrió todo y qué fue lo que recibió al salir victoriosa. La joven puntualizó en que no le dieron dinero en ese momento, pero sí le entregaron varios objetos de valor y una opción para su futuro.

“Me lo gasté, me lo mecateé en cositas. No, realmente en esos concursos, bueno antes, cuando eran programas de niños, no daban dinero. Y es chistoso, porque mucha gente creyó en 2011 que cuando yo llegué a Barbosa yo estaba ‘embilletada’, incluso llegó la policía a decir que si yo necesitaba seguridad, porque tenía una suma de dinero muy grande y que no sé qué y nada que ver porque a mí no me dieron dinero en el Factor, fueron regalos materiales”, relató la santandereana en un clip.

Por último, la cantante reveló cuáles fueron los premios materiales que recibió en este concurso musical, enfatizando en que el más grande que aprovechó fue el del contrato por tres años con el canal, además de grabar su disco.

Actualmente, la artista santandereana tiene 19 años. - Foto: Instagram: @shaira_oficial

“Fue una bicicleta, un computador, un piano, una beca para técnica vocal por un año, una cámara de video y en ese año había tres premios grandes para el artista. Uno era un viaje al exterior con la familia, 85 millones de pesos, que dije que no porque en la música no eran un carajo, y el tercero era un contrato con el canal, el cual elegí con mi familia”, indicó.

“Este contrato era por tres años y la grabación de un disco. Creo que lo hicimos bien y me gustó”, agregó.