Shakira en Colombia: estas son las fechas de los conciertos de la cantante en el país

Shakira sigue deleitando a los fans con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Luego de su exitoso paso por Río de Janeiro y São Paulo, la barranquillera llegará el 16 de febrero a Lima y luego pasará a Colombia, donde programó cinco fechas. En su natal Barranquilla se presentará el 20 y 21 de febrero en el estadio Metropolitano, seguirá en Medellín el 23 de febrero en el Atanasio Girardot y cerrará en Bogotá el 26 y 27 en El Campín . Posteriormente, viajará a Chile, Argentina y México. La colombiana sorprendió en su gira por Latinoamérica con un setlist de 31 canciones, entre las que se encuentran La fuerte, Girl Like Me, Las de la intuición, Estoy aquí y Acróstico, y también por el derroche de elegancia. La cantante ha realizado hasta 13 cambios de looks diseñados por grandes modistos de alta costura , como Zuhair Murad, Gaurav Gupta y Jawara Alleyne. Sus hijos, Sasha y Milan, además, aparecieron en sus conciertos.

Censurado en India

Causa de muerte

A punto de morir

Tom Cruise, el reconocido actor de Misión: imposible y Top Gun, reveló que se desmayó durante el rodaje de una escena de acción en la segunda parte de Misión: imposible, sentencia mortal , película que se estrenará en salas de cine en mayo de 2025. El actor de 62 años, en entrevista con Empire Magazine, señaló que durante la grabación de la película tuvo que llevar al máximo la capacidad de su cuerpo luego de las escenas en las que debía saltar de un avión a más de 190 kilómetros por hora. Sostuvo que, debido a la velocidad del avión, su cerebro dejó de recibir oxígeno, “así que tuve que entrenarme a mí mismo para respirar. Hubo momentos en que me desmayé físicamente. No pude volver a la cabina”.

Cruise es reconocido en la industria cinematográfica por ser de los pocos actores que insiste en rodar sus propias secuencias de acción sin necesidad de un doble de riesgo. Además de la escena en el avión, contó que otro difícil momento durante la filmación fue aquel en el que tuvo que bucear en un tanque con más de 8.000 litros de agua, que estaba lleno de escombros y giraba. “Acababa respirando mi propio dióxido de carbono, se me acumulaba en el cuerpo y me afectaba los músculos, pero tenía que aguantarlo y seguir presente en la escena”.

“No soy caníbal”

El actor Armie Hammer, reconocido por protagonizar Call Me by Your Name, junto con Timothée Chalamet, finalmente abordó algunas de las controversias que han marcado su vida en los últimos años. En entrevista con Louis Theroux, negó categóricamente que fuera caníbal, como se le había acusado desde 2021. Sin embargo, Hammer sí reconoció que había mordido el corazón de un animal como parte de un rito de iniciación de caza que realizó junto con sus amigos. Aceptó que fue una de las decisiones menos inteligentes que había realizado, pero que no era ilegal. El actor señaló que, tras las acusaciones de abuso sexual y canibalismo, ingresó a un centro de tratamiento de traumas, algo que describió como “una de las cosas más útiles que he hecho por mí mismo”.Tras el declive de su carrera como actor en Hollywood, Hammer se ha dedicado a trabajar como jardinero, administrador de edificios residenciales y vendedor de propiedades en las Islas Caimán.