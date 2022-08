‘House of Hammer’, el documental que expone al actor Armie Hammer, acusado de violación

El actor americano cobró más fama luego de que en el 2021 se le acusara de violar a una mujer, así lo hizo saber la víctima en su denuncia.

Un año después y a inicios del mes de septiembre, Discovery+ lanzará una docuserie titulada ‘House of Hammer’ de tres partes, revelando algunos secretos del actor y su familia. El tráiler, que ya tiene casi las 200 mil reproducciones, inicia con dos de las víctimas, Courtney Vucekovich y Julia Morrison.

En el clip, se observa a Morrison leyendo uno de los tantos mensajes que el famoso presuntamente envió: “Tengo la fantasía de que alguien demuestre su amor y devoción y lo até en un lugar público por la noche y haga que su cuerpo use libremente”.

“Mi apuesta consistía en aparecer en tu casa y atarte por completo, incapacitarte y poder hacer lo que quisiera en cada agujero de tu cuerpo hasta que terminara contigo”, se le escucha decir.

Una mujer acusa a Hammer de violación

Una investigación fue abierta contra el actor estadounidense Armie Hammer tras la presentación de una denuncia por una joven con la que mantenía una relación y quien lo acusa de violación, dijo la policía de Los Ángeles. Fue una de las noticias que le dio la vuelta al mundo en el mes de junio del 2021.

La joven, de 25 años, que pidió ser identificada solo por su nombre de pila, Effie, detalló sus acusaciones en una conferencia de prensa virtual ofrecida por su abogada, Gloria Allred.

Afirma haber sido “violada brutalmente” durante más de cuatro horas en 2017. La mujer agregó que Hammer, a quien había conocido por Facebook el año anterior, le habría golpeado durante esa agresión varias veces la cabeza contra la pared.

Effie dijo que fue “abusada mental, emocional y sexualmente” durante su intermitente relación de cuatro años con el actor. “Pensé que iba a matarme”, sostuvo.

Sin confirmar si se trataba de esta joven, la policía de Los Ángeles informó haber abierto una investigación contra Hammer tras una denuncia presentada un mes antes por otra mujer. El actor negó estas acusaciones a través de su abogado, Andrew Brettler, asegurando que solo había mantenido con la joven relaciones sexuales “consentidas”.

Brettler sostiene además que un mensaje de texto enviado por Effie a su cliente en julio de 2020, contenía solicitudes de naturaleza explícitamente sexual, contradecía las acusaciones de la joven. El abogado ya había negado recientemente en bloque acusaciones similares de actos sexuales violentos y sádicos presentados contra Hammer por otras mujeres.

En su momento, la agencia que se ocupa de los intereses del actor cortó vínculos con él luego de acusaciones de abuso sexual que circularon en las redes sociales. Según publicaciones especializadas, Hammer abandonó varios proyectos, incluida una película junto a Jennifer López, Shotgun Wedding.

Proveniente de una familia de empresarios adinerados, Hammer se destacó en el cine con The Social Network y especialmente con Call Me By Your Name.

Los comentarios en las redes sociales

Luego del lanzamiento del tráiler de ‘House of Hammer’, los comentarios no se han hecho esperar. Algunos reprochan la actitud del actor, y otros, se sienten identificados.

“De hecho, me reí a carcajadas al ver cómo el tráiler describía el primer mensaje de voz que envió como un acto de maldad. He tenido mujeres que me han pedido que haga exactamente lo mismo que él describe”; “Esto es espeluznante. ¡Siempre he pensado que era un tipo raro, raro de una manera espeluznante! Ni siquiera sé si quiero verlo”; “Puro narcisista con la forma en que habla de que sus relaciones son perfectas al principio. Todo eso es un señuelo para atraerlas. Luego utiliza su comportamiento psicopático para controlarlas. Este tipo es un loco”, son algunos de los comentarios del tráiler.

*Con información de la AFP.