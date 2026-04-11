Shakira volvió a ser tendencia en redes sociales tras una reciente entrevista que concedió a Henar Álvarez, para el programa Al cielo con ella, donde habló abiertamente sobre una decisión clave en la crianza de sus hijos: Milan y Sasha.

Piqué destapó verdad de sus hijos y reveló detalle clave de su realidad: “Tengo que hacer algo”

Durante la conversación, la barranquillera mostró una faceta más íntima como madre y explicó que, ante la constante exposición mediática, ha optado por proteger a los menores de manera estricta. Según contó, ha limitado significativamente su acceso a la tecnología y a internet, buscando resguardar su desarrollo y bienestar.

No obstante, en esta conversación, Shakira aprovechó para responder un interrogante relacionado con la crianza de sus hijos, enfatizando en el hecho de que ambos son varones. La entrevistadora apuntó que esta era una responsabilidad muy grande, teniendo en cuenta que errores pequeños podían detonar hombres complejos a futuro.

La barranquillera, que hizo referencia a Piqué, no dudó en explicar que siempre ha hablado con Milan y Sasha desde su posición como madre, dándoles bases puntuales para que sean personas integras y respetuosas con los vínculos que los rodeen.

De acuerdo con lo que mencionó la artista, lo principal que les enseñó fue a tener palabra, ya que consideraba que había muy pocos hombres que tomaban este detalle en serio.

“Sí, hay una gran responsabilidad. Algo que les cuento mucho es el relato del filósofo Diógenes. Les explico lo que realmente es ser un hombre... que va mucho más allá de la fuerza bruta, ser un verdadero hombre es tener palabra. Hay pocos hombres con palabra, la palabra es lo que define al ser humano”, comentó.

“Tener honestidad, el valor fundamental que he intentado instalar en ellos”, agregó.

No obstante, al ser interrogada sobre si se arrepentía de haber pausado su carrera durante un tiempo, Shakira profundizó en que esto fue lo correcto, ya que emprendió su camino como madre, brindándole lo mejor a ambos.

“Para mí era importante vivir esos primeros años intensamente como madre, dándoles todo a mis hijos. No podía vivir en Estados Unidos, perdí muchas oportunidades en ese momento, porque mi carrera siempre fue enfocada en ese espacio. De algún momento sí estuve apartada de situaciones que habrían sido positivas para mi carrera, pero la vida me dio una oportunidad”, aseguró.

“Yo quiero que vean más allá, que analicen que mi trabajo no se queda en mí misma... sino que transciende a otros, de formas lindísimas”, explicó, centrándose en que no quiere que Milan y Sasha solo vean el éxito de su carrera.