Shakira le agradece a Beyoncé por enseñarle a superar su tusa

La solidaridad de género sí existe y el nuevo mensaje de Shakira en sus historias de Instagram es una prueba de ello, pues aunque no dice directamente los nombres de aquellas que han estado al pie del cañón en medio de la ruptura de la colombiana, sí hay un detalle que para muchos es “clara-mente” una señal de la gran amistad que hay entre de diva colombiana y la gran Beyoncé.

Las dos cantantes han cosechado una amistad de casi dos décadas, que inició tras bambalinas cuando Shakira conoció al esposo de Queen B, el rapero y productor Jay Z, y fue así como la de Houston y la barranquillera congeniaron a la perfección, al punto de cantar juntas en una de las colaboraciones de divas pop más legendarias que se haya hecho en la historia de la música: Beautiful Liar, canción en la que los registros de voz de las dos divas son casi iguales y en cuyo clip sus cuerpos se desdibujan en uno solo mientras las dos mueven sus caderas al estilo Ojos Así.

Ni Shakira, ni Beyoncé invitaron a la otra a interpretar en vivo dicha canción, una deuda que todavía deben a todos sus fanáticos, sin embargo, ellas sí han seguido en contacto y cada vez que coinciden en premiaciones o eventos se sientan juntas, desatrasan cuaderno, se rían de todo lo que han vivido y se dan consejos, algunos tan magnos y poderosos que terminan siendo un asunto de trascendencia mundial, como el más reciente sencillo de Shakira en una de las sesiones del productor argentino Bizarrap, la número 53.

Esta canción que no tiene nombre generó polémica desde su lanzamiento, pues su letra es una sarta de flechazos envenenados hacia su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué, y su nueva novia, la española Clara Chía, con frases directas en las que la barranquillera acusa al catalán de infiel, de no haber estado para ella en sus momentos más difíciles, de haberle generado una deuda infinita con el fisco español y de no haber tenido la suficiente madurez para estar con ella hasta el final.

Por su parte Clara quedó al nivel de un Twingo, un Casio y con el rótulo de no ser una mujer ni clara, ni respetuosa con su matrimonio, ni con la mínima posibilidad de reemplazar a la colombiana y llenar el vacío que deja en Barcelona, pues Shakira está esperando que su padre William Mebarak se pueda montar un avión para reiniciar su vida en Miami, donde vivirá con sus dos hijos, Milan y Sasha.

La colombiana fue criticada por figuras españolas que no estuvieron de acuerdo con este lanzamiento contra Piqué. - Foto: Captura de pantalla YouTube @bizarrap

¿Pero a todas estas dónde cae Beyoncé?, es simple. Shakira acaba de publicar dos historias mostrando el hito que su canción con Bizarrap ha logrado, siendo en este momento la número 1 en el chart global de Spotify y el lanzamiento en español que más reproducciones ha tenido en un solo día en toda la historia de la red social. En dichas imágenes Shakira misma escribió un sentido mensaje donde iría el agradecimiento a la intérprete de Single Ladies.

“Gracias al increíble Bizarrap, Sony Music Latin, a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado. Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada”, es la frase de agradecimiento.

La cantante celebró el éxito de su nuevo tema en Spotify. - Foto: Captura de pantalla Instagram @shakira

Cabe recordar que Beyoncé también pasó por un momento muy doloroso en su vida cuando descubrió la infidelidad de Jay Z y después de muchas sesiones de terapia y de volver a reconstruir la confianza con el rapero, la cantante decidió canalizar todo su dolor y venganza en su álbum Lemonade, en el que describe a la perfección los pasos para superar una tusa: Intuición, Negación, Apatía, Vacío, Responsabilidad y Reforma, tal como se llaman los seis capítulos en que dividió dicha producción, con la que estrenaron la plataforma de música streaming Tidal y cuyos clips conforman una película digna de Hollywood, pues no solo tiene drama, también conlleva mensajes políticos y sociales.

Queda claro entonces que una de las recomendaciones de Beyoncé a Shakira es que usara su arte para drenar la herida que Piqué le dejó, luego de ser quien le permitía a Clara Chía comerse las mermeladas de la colombiana mientras esta, aún ignorante del tema, salía de España a ponerle cara a los pocos asuntos laborales que manejaba, pues su carrera estaba en pausa para que la de él subiera como espuma.

Shakira y Bizarrap. - Foto: Sony Music

Además, Piqué no esperó nada para salir a la luz pública con su nueva novia luego del comunicado oficial de la separación y se dice que en su círculo cercano tampoco se limita a la hora de contar detalles íntimos que dejarían a la colombiana por el suelo, asunto que ahora se le devolvió, y de qué forma, con la última sesión de Bizarrap junto a la legendaria Shakira.