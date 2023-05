Shakira recibió una noticia musical de ensueño; así la anunció con sus seguidores en Instagram

Pese a lo difícil que pudo ser la ruptura amorosa con Gerard Piqué, algunos seguidores de Shakira lo celebran. Desde que la pareja formalizó su separación, la barranquillera no ha dejado de producir música, como en sus mejores tiempos, y, sobre todo, de recibir reconocimientos, como el de este 30 de mayo. En Spotify, su canción Acróstico sumó más de 50 millones de streams, como lo anunció la artista en su cuenta en Instagram.

“+50 millones de streams” publicó la cantante en una historia, en la que se reproduce un fragmento del video oficial del sencillo. Así mismo, agregó tres emojis que dan evidencia del amor por sus hijos: una familia, un corazón y un oso de peluche.

Valga recordar que para darle un stream a una canción, en este caso Acróstico, Spotify exige que sea escuchada mínimo 30 segundos. Aplica cuando se reinicia la reproducción: es necesario oírla mínimo medio minuto.

Shakira, batiendo récords con 'Acróstico'. - Foto: Instagram: @Shakira

Acróstico, la cuarta canción desde que Shakira terminó con Piqué, implicó su regreso a las baladas, luego de interpretar un reguetón junto a Ozuna, una ‘tiradera’ contra el futbolista de la mano de Bizarrap y un TQJ bailable con Karol G.

Pero lo más llamativo de la canción es que es una dedicatoria a Milan y Sasha, los dos hijos que tuvo con Gerard Piqué y con los que se mudó poco más de un mes atrás a Miami, luego de años de convivencia en Barcelona, donde se quedó el exfutbolista y su nuevo amor: Clara Chía.

Sasha aparece cantando en el más reciente video de Shakira. 'Acróstico' es una dedicatoria a sus hijos. - Foto: Youtube

A la colombiana no solo le llovieron elogios por tan enternecedores versos de la canción, sino por la interpretación junto a Sasha, que se robó las miradas por tan melodiosa voz, y Milan, el mayor de los dos hermanos, tocando el piano. Aunque a Piqué no le gustó mucho.

Piqué, molesto con Shakira por ‘Acróstico’

Desde España aseguran que Gerard Piqué está molesto por cuenta del video en el que figuran sus dos pequeños y considera demandar a la colombiana, en buena medida azuzado por su abogado, Ramón Tamborero.

De acuerdo con el periodista Pepe del Real, en El programa de Ana Rosa, el exjugador del FC Barcelona está ultimando detalles de la demanda contra su expareja. Sin embargo, Antonio Rossi, otro periodista, informó que Piqué al parecer no está convencido de su decisión, pero su abogado le asegura que es lo correcto.

Medios españoles defienden el derecho del catalán sobre sus hijos Milan y Sasha. Fotos: Instagram @gerardpique3 - YouTube Shakira. - Foto: Fotos: Instagram @gerardpique3 - YouTube Shakira.

“El convenio actual no contempla el tema de la exposición de los niños en este contexto. Los abogados de Shakira están muy tranquilos, porque no se contempla”, comentó Antonio Rossi durante el programa.

Pero el abogado del exfutbolista no piensa lo mismo. “Piqué no quiere guerra, pero Tamborero está insistiendo en que denuncie”, agregó.

Lo cierto, según Antonio Rossi, es que más allá de que Piqué demande o no a Shakira, tiene un “as bajo la manga” en caso de que llegue a acudir a la justicia más adelante.

“Tiene un mensaje escrito por la propia Shakira que afectaría a la imagen de la cantante y con el que podría demostrar que la cantante no ha favorecido la relación con sus hijos”, comentó en el programa que conduce Ana Rosa Quintana.

El hijo menor fue nombrado al final de la canción - Foto: Fotograma, 1:47, Acróstico / YouTube Shakira

Así mismo, aseguró que más allá de las pullas que Shakira le ha dejado a través de algunas canciones, como la Music Session # 53junto a Bizarrap, Piqué no tiene interés en pelear legalmente con ella, aunque sí lo dejó desconcertado la aparición de Milan y Sasha en el video de Acróstico.

“Piqué no va a ejercer acciones legales por supuesto, primero porque parece ser que el contexto en Estados Unidos no es el mismo que el de aquí (...) no quiere iniciar una contienda legal contra la madre de sus hijos”, agregó Rossi.