¿Shakira tiene un romance con Alejandro Sanz? Crecen los rumores

En las últimas horas, el nombre de Alejandro Sanz ha estado apareciendo en las noticias relacionadas con la ruptura de Shakira y Gerard Piqué. En un inicio se habló de la irrompible amistad que mantenían los artistas; sin embargo, con el paso del tiempo los rumores sobre un romance empezaron a aparecer.

Esta versión empezó a cobrar fuerza luego de que el periodista Javier de Hoyos, en Socios del Espectáculo, señalara que el motivo por el que Shakira quiere dejar España es porque quiere reencontrarse con otro amor.

“Se pensaba que abrían las puertas a una reconciliación, pero está Alejandro Sanz en Miami. Él la está animando a marcharse… Ellos tienen un vínculo secreto desde hace más de quince años”, precisó.

El periodista mantuvo que el romance habría iniciado con el hit La tortura, durante la grabación la química entre ellos habría sido instantánea, por lo que su relación habría empezado en 2005. Por otro lado, su relación siempre ha sido cercana, tanto así que Sanz ha sido quien le ha dado algunas recomendaciones y consejos para lidiar con la tristeza.

Cabe mencionar que, en días anteriores, la cantante y el futbolista del Barcelona contrataron un buen número de abogados para llevar a cabo la división de bienes y la custodia de sus hijos.

Según el programa de televisión Chisme no like, la cantante del Waka Waka busca llegar a un acuerdo para quedarse con la tenencia de los niños, Milán y Sasha.

Asimismo, el programa asegura que la colombiana planea marcharse de España, en donde actualmente reside, para irse a vivir a Miami, Estados Unidos.

Sin embargo, este cambio de residencia no la realizará si sus hijos no la acompañan. También, aseguran en Chisme no like, que Shakira está dispuesta a pagar 2 millones de dólares con el fin de que su expareja acepte no luchar por la custodia de Milán y Sasha.

Esta suma también cubriría los pasajes de los vuelos para que el futbolista, de 35 años, viaje al país norteamericano, con el propósito de visitarlos.

Se ha mencionado que Shakira tendría pruebas concretas de las infidelidades del futbolista y estaría dispuesta a utilizarlas en un eventual juicio si no se ponen de acuerdo en la custodia de los niños.

Se espera que la próxima semana haya una reunión entre las dos partes para definir concretamente qué pasará con los dos niños de 7 y 9 años, que lo más seguro es que se quedarán con Shakira rumbo a Miami.

¿Piqué extraña a Shakira?

Recientemente, el futbolista, e integrante del Barcelona, llamó la atención de los curiosos con un particular momento que fue captado mientras se desplazaba en su vehículo. Un creador de contenido de redes sociales fue el encargado de compartir una inesperada situación en la que grabó al español cuando se movilizaba por las vías públicas de la ciudad.

Este personaje llegó al vehículo del futbolista y ubicó su celular en la ventana, logrando captar las expresiones que estaba haciendo Piqué. Allí se detalla la seriedad que llevaba el español en su rostro, mientras sonaba de fondo el tema de la colombiana.

“Vaya temazo”, gritó el sujeto una vez se percató del ritmo y la música que había al interior del carro, a causa de lo que se presentaba en la radio.