Silvestre Dangond rompió el silencio y habló de su salud tras ser hospitalizado

Luego de que se conociera que el cantante de música vallenata, Silvestre Dangond, había sido incapacitado por algunos días luego de presentar problemas de salud, además de la cancelación de los conciertos afectados, el artista apareció en sus redes sociales para dar un parte de tranquilidad a sus seguidores.

Es de recordar que medios locales del Cesar confirmaron que el artista había internado en la Clínica del departamento, donde le diagnosticaron una neumonía basal posterior izquierda, por lo que este tendría que estar un tiempo recuperándose antes de volver a los escenarios.

“Incapacitado a partir de la fecha 16 de junio al 22 de junio 2022. Diagnóstico médico: Neumonía basal posterior izquierda”, fue el diagnóstico de la clínica, según recogen medios locales, por lo que se estima que otros conciertos del cantante sean cancelados.

Así entonces, el cantante aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores a través de sus redes sociales, informando que había viajo con un permiso médico, pero su salud no le daba para realizar el show programado, por lo que pidió excusas.

“Mi gente, estoy aquí en Puerto Ordaz con un permiso especial que me dio el médico, pero lastimosamente el compromiso de hoy tampoco se podrá cumplir”, confirmó el artista, recalcando que continúa recuperándose de su afección de salud.

Y agregó: “Me voy a quedar en Venezuela a ver si mañana salgo de viaje a cumplirles. La fecha en Puerto Ordaz se va a reprogramar, saben que siempre he sido muy responsable, un artista que nunca queda mal, que nunca aplaza”, insistiendo a sus seguidores que tan pronto pueda estará de nuevo en los escenarios.

Con respecto a su estado de salud actual afirmó que aunque no estaba en una situación crítica, tampoco estaría del todo bien. “En cuestiones de salud, me queda difícil y se me sale de las manos. La verdad es que me siento mejor, más no estoy curado del todo”, acotó Dangond.

Según confirmó La Opinión de Cúcuta, el mánager de Silvestre confirmó que el cantante estaba fuera de peligro, y que su paso por urgencias habría sido para evitar cualquier complicación mayor, sin embargo, el artista ya se estaría recuperando de la afección.

Es de recordar que este viernes 17 de junio, el cantante fue captado por seguidores con un jugador de fútbol. Con bastante euforia y alegría, Lucho Díaz y Silvestre Dangond se saludaron y posaron para sacarse varias fotos.

El futbolista estaba en compañía de su esposa Geraldine Ponce, quien salió del foco para que su pareja posara junto al famoso cantante. Un segundo más tarde se unió a la conversación el verdadero protagonista de la noche, Matheus Uribe.

La razón de esta reunión y de la celebración fue porque el mediocampista de la Tricolor contrajo matrimonio con su pareja Cindy Álvarez García, quien en más de una ocasión le ha robado un suspiro a los hinchas de la Selección Colombia. Los ahora esposos están radicados en Oporto, Portugal, porque allá juega Matheus y tiene tres hijos.

La ceremonia se llevó a cabo en Santa Marta el jueves pasado y la celebración duró hasta la madrugada de este viernes, como se puede ver en varias historias de las redes sociales de los invitados. En la fiesta también se encontraban otros jugadores del combinado patrio como Rafael Santos Borré, Juan Guillermo Cuadrado y Sebastián Pérez.