“Sin licor se vive mejor”: Iván Zuleta abrió su corazón y confesó que se convirtió al Evangelio

En medio de un evento cristiano que se llevó a cabo en Córdoba, el cantante vallenato Iván Zuleta reveló a quienes estaban presentes en el lugar que se convirtió al evangelio y que, de hecho, ya no ingiere licor y “se vive mejor”.

“Quiero compartirlo con ustedes. Definitivamente, Dios convierte el lamento en baile y el llanto en alegría (...) Vengo de una dinastía musical. A la edad de 17 años comencé a grabar con un hombre muy grande en talento y en gracia como lo es el gran Diomedes Díaz. Comencé a conocer la fama antes que la cédula de ciudadanía, gané aplausos, pero también con eso vinieron los excesos y los abusos con la salud, hasta el punto de que me hablaban y creía que porque era reconocido en el gremio musical era intocable, pero intocable solo es Dios, nosotros los hombres somos débiles por naturaleza”, contó el artista.

El artista vallenato también manifestó en medio del evento que era “primera vez en treinta años de carrera artística que me subo a una tarima sin trago. Primera vez que le canto a un público tan selecto, porque son mis hermanos en Cristo”.

Finalmente, tras contar su testimonio a los presentes al evento, cantó unos versos alabando a Dios. “Para él serán mis cantares, para él serán mis cantares, para él es la vida mía, Dios permita y la alegría se mude pa’ sus hogares”.

“No quiero morir en la miseria”

Alfredo Gutiérrez, uno de los artistas vallenatos más importantes de la música nacional, reapareció en días pasados en una entrevista con el programa Buen día, Colombia (canal RCN) y aseguró que actualmente su situación económica no es la mejor.

De acuerdo con el sucreño, las regalías que recibe por la distribución de sus canciones en las diferentes plataformas digitales son muy bajas. Además, indicó que las disqueras tampoco le pagan por todos los trabajos que ha hecho a lo largo de su carrera.

“No quiero morir en la miseria, como han muerto la mayoría de los grandes artistas que ha dado Colombia porque las disqueras se quedan con el patrimonio de uno”, manifestó inicialmente.

El compositor, de igual manera, no dejó pasar por alto su diálogo con el matutino para puntualizar que en la actualidad vive de sus presentaciones en vivo y que muchas compañías disqueras se aprovecharon de su ignorancia para explotar su imagen.

“Yo debiera estar viviendo de eso. Allá [en México] los compositores viven de las regalías de sus canciones. Ahora, yo que soy intérprete y arreglista, nunca he vivido de eso. Desde 1961 grabo discos y nunca he recibido nada. Si no tengo conciertos, no tengo comida para la familia ni tengo los sustentos para vivir”, precisó Gutiérrez.

Luego, añadió: “Yo era un muchacho analfabeta como la mayoría de juglares, y se valieron de eso para hacerme firmar esos contratos, robando del don que Dios me dio para defenderme en la vida, para levantar mi familia”.

Norys Gutiérrez, hija y representante del reconocido artista, explicó finalmente en el espacio televisivo que durante la pandemia de la covid-19 descubrieron que muchos contratos no le respondían por las regalías al rey vallenato.

“Cuando viene la pandemia, nos damos cuenta de que no podemos salir a la calle a trabajar y ahí es cuando vemos las grandes falencias que hay en el tema de los contratos con los artistas, sobre todo en esta parte digital, porque realmente la ganancia ahora mismo está ahí”, puntualizó.

Esta no es la primera vez que el compositor se queja públicamente de esta situación, puesto que hace unos meses se unió al llamado de varios músicos que les pedían a las disqueras del país que les pagaran las regalías de sus trabajos musicales distribuidos en las plataformas digitales y las redes sociales.