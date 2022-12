Sofía Vergara vuelve a encarnar a Griselda Blanco para Netflix, ¿segunda temporada?

Ya se sabía que Sofía iba a encarnar a la temida Griselda Blanco para una miniserie que está preparando Netflix contando la vida de esta mujer, que se convirtió en uno de los eslabones más importantes en las rutas de narcotráfico entre Suramérica y Estados Unidos en los años ochenta y noventa.

Este se dice es uno de los roles más importantes a los que se ha enfrentado la barranquillera, pues aunque ya ha desempeñado algunos papeles dramáticos para cine y televisión, ha sido en la comedia donde ha podido mostrar todo su arsenal y lo que la ha catapultado a ser una de las mujeres más reconocidas a nivel mundial. Aún así, el talento actoral de Vergara es muy amplio y su casting no es de gratis, pues su acento colombiano y destreza ante las transformaciones actorales la hacen una de las mejores candidatas para este papel.

La colombiana ya había grabado las escenas de la serie, en la que también habrá mucho talento colombiano como Christian Tapan, Diego Trujillo, Julieth Restrepo y Karol G; sin embargo, la colombiana sorprendió una vez más con una imagen en la que muestra parte de su transformación en la “viuda negra”, gracias al maquillaje y el styling de la serie, que -se dice- es uno de los más impecables que se ha podido ver en la plataforma.

Esta imagen no deja claridad sobre si la serie se extendió por una nueva temporada o están rehaciendo algunas escenas en las que Sofía es necesaria, lo que sí está claro es que la actriz está feliz en este proyecto, pues en la imagen ha puesto orgullosa el nombre de su personaje y la frase “One more time” (“Una vez más”), que musicalizó con la canción de Daft Punk que lleva por nombre dichas palabras.

Así se ve Sofía encarnando a Griselda Blanco. Foto: Instagram @sofiavergara. - Foto: Foto: Instagram @sofiavergara.

Video: Sofía Vergara hizo su propia y muy cómica versión de ‘Titanic’

Diariamente Sofía muestra infinidad de fotos y videos con situaciones muy divertidas que ella vive normalmente o que también produce, de acuerdo a lo que esté festejando o tenga que hacer la colombiana. Todo esto lo publica Sofía en su cuenta oficial de Instagram, donde sus más de 27.4 millones de seguidores siempre se despachan en elogios y risas para la colombiana, a quien nunca le ha dado pena el ridículo y se presta para montajes como el último que posteó, donde se le ve haciendo una versión de una de las escenas de la famosa película de James Cameron: Titanic.

En el video se le ve a la colombiana sentada con sus brazos y sus piernas cruzadas sosteniendo a su perrita Baguette González, las dos montadas en una canoa que navega por un río en una noche de luna llena en compañía de un cuervo que se posa muy sereno en uno de los laterales de la embarcación.

Lo gracioso de este video es que Sofía está usando lentes de sol en un montaje nocturno y mientras ella, Baguette y el cuervo se mueven con la balsa, suena de fondo la mítica canción de Celine Dion ‘My Heart Will Go On’, que le dio un Óscar a la canadiense por ser el sencillo oficial de la cinta del gran crucero que se hunde en las aguas frías del atlántico norte, protagonizada por los jóvenes Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

Muchos de sus seguidores de inmediato le comentaron muchos emoticones de caritas muriendo de risa. Otros fueron más allá y relacionaron el video con algunas escenas de Modern Family donde involucraron un bote o un perro. “¿Por qué escucho a Gloria llevar a Stella a un lugar donde Jay no sabe?”, “Solo esperando a que Cam salga del agua con su traje de cumpleaños jajaja 😂”, “Dios mío, no puedo soportarlo... esto es tan divertido”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en dicha sección, resaltando el del hijo de la colombiana, Manolo González, quien es el dueño oficial de la perrita y comentó: “imagen bendita”.