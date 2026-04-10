Stefano Gabbana renunció como presidente de Dolce & Gabbanna y reaviva rumores sobre inestabilidad financiera de la marca de lujo

El mundo de la moda no para de sorprender este 2026 con giros inesperados que sacuden sus cimientos. Entre las noticias que han impactado a la industria está la renuncia de Stefano Gabbana, cofundador y figura icónica de Dolce & Gabbana, como presidente de la firma italiana que ayudó a construir durante 41 años junto a Domenico Dolce.

Stefano Gabbana, nacido en Milán en 1962, es un diseñador italiano cuya vida ha estado marcada por la pasión por la moda desde joven. Se conoció con Domenico Dolce en 1980, mientras estudiaban diseño en Milán, y rápidamente formaron una dupla creativa que trascendió las pasarelas.

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Gabbana es famoso por su estilo extrovertido, su defensa apasionada de la herencia italiana y su presencia en redes sociales, donde acumula millones de seguidores compartiendo el glamour de la marca. Su fama creció no solo por sus creaciones, sino por controversias que avivaron debates globales que reforzaron su imagen provocadora.

La firma italiana Dolce & Gabbana nació en 1985 en Legnano, Italia, como un pequeño estudio de consultoría que pronto explotó en la Semana de la Moda de Milán en 1989.

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Su primera gran colección, inspirada en la sensualidad mediterránea, conquistó al mundo, y en 1991 ganaron el prestigioso Premio Woolmark. Otros hitos de la casa incluyen la expansión al sector de belleza y fragancias, una linea de maquillaje valorada en 1.500 millones de euros en 2024, y campañas legendarias que fusionan Sicilia con el lujo contemporáneo.

Se estima que Dolce & Gabbana genera ingresos anuales estimados en más de 1.400 millones de euros, con su división de belleza apuntando a duplicar resultados para este año.

La icónica marca ha colaborado con estrellas como Madonna, quien lució sus corsés en la gira Blond Ambition, Kylie Jenner, Michele Morrone, DJ Khaled, Monica Bellucci y Lady Gaga.

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La renuncia de Stefano se da en medio de una coyuntura al interior de la casa donde sus acreedores buscan una inyección de hasta 150 millones de euros en fondos frescos como parte de una refinanciación más amplia de una deuda de 450 millones de euros.

La empresa además estaría considerando la venta de activos inmobiliarios y la renovación de licencias para obtener el dinero. Bloomberg News ya había informado en marzo pasado que la empresa contaba con el asesoramiento de Rothschild & Co.

Tras la renuncia de Gabbana la empresa tendría previsto nombrar al ex director ejecutivo de Gucci, Stefano Cantino, para un puesto de alta dirección.