Tatán Mejía, más enamorado que nunca de Maleja en charla con Eva Rey: “Yo tuve suerte, ella es mejor que yo”

Tatán Mejía y la presentadora de televisión Maleja Restrepo se conocieron en el año 2007, cuando ambos fueron participantes del reality del Canal RCN, La Isla de los Famosos , y desde ese entonces los compañeros y televidentes notaron cierta cercanía, pero no fue hasta tiempo después que Maleja reveló que en ese momento nació algo, pero que no pasó nada.

Tatán Mejía habla de su esposa Maleja Restrepo en entrevista con Eva Rey

En un adelanto de la entrevista que la presentadora española le hizo al reconocido motociclista, se puede ver cómo Tatán habla maravillas de su esposa. En el video se da a entender que la conversación estaba centrada en la relación de sus hijas con su mamá, por lo que él dice: “A mí me encanta que admiren a su mamá”, a lo que Eva le preguntó que sí le daban celos, y él dio una respuesta contundente: “No”.

A raíz de esta pregunta, Tatán cogió el hilo y aprovechó para decirle a Eva lo enamorado que está de Maleja: “Me pasa algo con Male y es que, dónde llego, todo el mundo me dice: ‘Maleja es Rock&Roll’, y yo siempre me siento orgulloso de eso, me entendés, como que ella también es mi preferida, juepu… escogí bien, qué bien poder disfrutar así de tu esposa”.