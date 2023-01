Tatjana Patitz, ‘sex symbol’ de los noventa, falleció con apenas 56 años de edad

La modelo alemana Tatjana Patitz, famosa por formar parte del grupo de las “supermodelos originales” de los años ochenta y noventa, que aparece en un video del músico George Michael, murió este miércoles a los 56 años, informó su agencia, confirmando información que había dado la revista Vogue.

“Tatjana murió esta mañana en California, donde residía”, comunicó a través de un correo electrónico Corinne Nicolas, fundadora y jefa de la agencia de modelos The Model CoOp, ubicada en la Quinta Avenida de Manhattan, en Nueva York.

Tatjana Patitz nació en Alemania, se crio en Suecia y se radicó en Estados Unidos - Foto: Getty Images

Nicolas no reveló las circunstancias del deceso. El reconocido fotógrafo de moda alemán Peter Lindbergh, quien falleció en 2019, siempre fue el favorito de Patitz y la retrató desde la década de 1980.

La fundación de Lindbergh expresó su “profunda tristeza por el fallecimiento de Tatjana Patitz, amiga de Peter desde hace mucho tiempo”.

Tatjana Patitz se robó las miradas en los años 90 junto a modelos de la talla de Cindy Crawford - Foto: Getty Images

Nacida en Alemania, criada en Suecia y radicada en California, Patitz “siempre fue el símbolo chic europeo, como la mezcla de Romy Schneider y Monica Vitti”, declaró en su propia revista Anna Wintour, jefa de Vogue.

Patitz formó parte del grupo élite de “supermodelos originales” de las décadas de 1980 y 1990, junto a Estelle Lefébure, Karen Alexander, Rachel Williams, Linda Evangelista y Christy Turlington.

Tatjana Patitz, la más discreta y quizá la más intensa de las supermodelos originales, ha fallecido. Tenía 56 años.https://t.co/uvUFpqoArT — Vogue Mex y Latam (@VogueMexico) January 11, 2023

Las seis mujeres aparecen en una famosa foto tomada en una playa en 1988 por Peter Lindbergh para Vogue (“Camisas blancas: seis supermodelos, Malibú”).

Tatjana Patitz, Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell y Cindy Crawford también aparecen en el famoso video musical de “Freedom! ‘90″, del músico británico George Michael, fallecido en 2016.

Patitz fue la “más tranquila y quizás la más intensa de las ‘supermodelos originales’”, dijo Vogue en su publicación, haciéndose eco de una declaración que dio la misma modelo en una entrevista de 2020: “Nunca vendí mi alma”.

Con información de AFP