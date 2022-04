“Terminará y terminará mal”: Trump sobre matrimonio del príncipe Harry y Meghan Markle

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se fue lanza en ristre contra el príncipe Harry de Reino Unido, a quien criticó por haber abandonado a su familia por una mujer. De acuerdo con el político, que ha mostrado aspiraciones de luchar por la Presidencia en 2024, lo que hizo el príncipe es “una vergüenza” y aseguró que su decisión (el matrimonio con Meghan Markle) tendrá un “mal” final.

Las declaraciones las dio en medio de una entrevista que ofreció en Piers Morgan Uncensored, en las que explicó que Harry “está siendo llevado por la nariz” por su esposa, vaticinando que en algún momento se tendrá que cansar de esta situación.

“Harry está azotado. ¿Conoces la expresión?”, le preguntó Trump a Morgan, a lo que su entrevistador le contestó: “Estoy familiarizado con la frase”.

“No usaré la expresión completa, pero Harry es azotado como ninguna otra persona que creo haber visto”, añadió el expresidente estadounidense.

Cabe recordar que Morgan tampoco es uno de los mayores fans del matrimonio de Harry y Meghan, a quienes ha criticado en reiteradas ocasiones por los actos en contra de la corona británica.

Para Trump, dichas críticas son acertadas, pues lo de la pareja ha sido digno de una “realeza desleal” que, según él, ahora tiene a California como su fortín privado.

“No soy fanático de Meghan. No soy hincha y no estuve bien desde el principio. Creo que el pobre Harry está siendo guiado por su nariz. Y creo que es una vergüenza. Y creo que habló mal de la familia real, pero en particular de la Reina”, añadió.

🇺🇸🇬🇧 | AHORA: El presidente Donald Trump dice que la decisión del príncipe Harry y Meghan Markle de renunciar a sus roles en la familia real británica es "triste" y dice que siente pena por la reina. — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 10, 2020

Además, según lo dicho por Trump, a él le duele lo que le hacen a Su Majestad Isabel II, teniendo en cuenta la buena relación que existe entre ambos. “Le gusté y ella a mí”, recalcó Trump, recordando los encuentros que tuvieron cuando el oficiaba como primer mandatario de los estadounidenses.

Cuando se le cuestionó si él en la posición de la Reina hubiera despojado de sus títulos a Harry y a Meghan (oficialmente duque y duquesa de Sussex), Trump no dudó en mostrar su beneplácito a esta decisión, pues esto sería más una obligación de la Corona que una opción.

“Yo lo haría (…) Lo único en lo que no estoy de acuerdo con la Reina en, probablemente una de las únicas cosas en la historia, es que creo que ella habría dicho: ‘Si esa es tu elección, está bien. Pero ahora ya no tienes títulos. ¿Sabes?”, fue la respuesta del exmandatario.

Luego añadió: “Creo que ha sido tan irrespetuoso con el país, y es un gran país (…) Tengo muchas cosas allí”.

Para concluir, Trump fue tajante al exponer que el estrés de la fama, la opinión pública y el supuesto dominio que Meghan tiene sobre Harry harán que la relación culmine tarde que temprano.

“Entonces, quiero saber qué va a pasar cuando Harry decida que está harto de que lo manden (…) O tal vez cuando ella decida que le gusta más otro chico. Quiero saber qué va a pasar cuando termine, ¿de acuerdo?”, se preguntó.

“¿Crees que va a terminar?”, le cuestionó Morgan a Trump, intentando confirmar sus aseveraciones.

“Sí (…) He sido un muy buen predictor, como sabes. Predije casi todo. Terminará y terminará mal (…) Y me pregunto si Harry volverá a ponerse de rodillas, a la hermosa ciudad de Londres y dirá: ‘Por favor’. Sabes, creo que Harry tendrá que seguir ese camino”, finalizó Donald Trump.

Cabe recordar que Harry y Meghan están casados desde 2018, luego de que se creó toda una polémica al saber que la exactriz, además de ser extranjera, también era divorciada, reviviendo la historia del tío de Isabel II, Eduardo VIII, quien decidió abdicar al trono en 1936 con tal de no abandonar su relación con Wallis Simpson, quien fue su esposa hasta 1972, año del fallecimiento del exmonarca británico.