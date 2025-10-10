Último video de Carlos Barbosa: celebró fecha especial y dedicó sentidas palabras a su familia: “Por siempre estar ahí”

El mundo del entretenimiento colombiano lamenta la partida de una de sus figuras más queridas. El reconocido actor Carlos Barbosa Romero falleció en la noche del 9 de octubre, a los 81 años, dejando un legado imborrable en la televisión, el cine y el teatro nacional.

Según información compartida por el programa La Red, de Caracol Televisión, la noticia fue confirmada por su esposa, la también actriz Miriam Bohórquez, quien explicó que el intérprete enfrentaba desde hace un tiempo una dura enfermedad que le arrebató la vida.

En medio de la conmoción que causó esta pérdida, muchos seguidores recordaron la última publicación que realizó Carlos Barbosa en su cuenta personal de Instagram, donde recopilaba recuerdos de sus producciones y de los papeles a los que les dio vida.

El último video que salió a la luz fue en abril de 2024, donde se veían postales del cumpleaños del artista. La primera imagen lo mostraba sentado, sonriendo, mientras lucía un atuendo blanco y un sombrero vueltiao.

En estas palabras, Barbosa Romero agradecía a sus hijos y a su esposa por siempre estar junto a él, cuidándolo y enviándole deseos especiales. Allí también tuvo en cuenta a los seguidores que se acordaban de la fecha, expresándole cariño y admiración.

“Hoy es mi cumpleaños y quiero agradecerte hijita @bellabarbosaofficial, ella me hizo este video. Gracias también a mi hijo @carlosbarbosa5052, gracias a todos los que me han llamado a saludarme, gracias por todos los mensajes que me han dejado, gracias por el cariño que me tienen. Saludos para todos. Gracias mi querida @myriampatriciaactriz por siempre estar ahí acompañándome”, se lee en el pie de foto del post.

¿De qué murió Carlos Barbosa Romero?

Según recopiló La Red en un post, la pareja sentimental del famoso reveló que la causa de muerte fue un mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta las células plasmáticas y compromete la médula ósea.