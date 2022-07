Un gran amor: este es el último adiós, entre rosas rojas, de Olga Lucía Ardila al ‘Rey del Despecho’

El Rey del Despecho sigue siendo tendencia, no solo en las redes sociales, sino en el corazón de muchos de sus seguidores.

Sus colegas se sumaron a los reconocimientos y homenajes que se hicieron para el artista, elogiando su persona y su carrera artística, misma que se desarrolló por los diferentes desamores que tuvo.

Por ejemplo, en su juventud, el intérprete de Sobreviviré quedó enamorado de una mujer llamada Giselle, que lo impresionó con su belleza y que lo llevó a viajar a Medellín y a Ipiales de manera frecuente. Pero ni así, el antioqueño logró conquistarla, y fue así como surgió la canción Por ti lo inventaría.

El sobrenombre de El Rey del Despecho tiene muestra en otro desamor: cuando tenía 18 años se casó con Martha Nubia Pineda, con quien tuvo tres hijos.

Esta historia de amor, que terminó, desencadenó en otro gran éxito, Daniela, producción musical que se refiere a cómo su nieta quedó huérfana, luego de que una bala perdida acabara con la vida de su hija mayor, Luz Dary.

“Un día... Una madre muy joven, ha perdido la vida. La desgracia ocurrió. Sucede, la guerra entre pandillas y una bala perdida, con su vida acabó, y Daniela, muy niña, huerfanita quedó”, cuenta la historia de cómo sucedieron los hechos describiéndolos como “qué ratos tan amargos”.

Asimismo, en una entrevista aclaró: “Martha Nubia siempre me detestó en la música. Cuando empecé a grabar le dije yo: Negra, grabé por primera vez, y me dijo ella: ‘Oigan a este, si se siente que es artista, eso no es para cualquiera’”, aseguró en una entrevista Darío Gómez.

“Recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños. Eran tan solo unos niños. Hoy en día, ellos me regalaron unos hermosos nietos que disfruto día a día!”, escribió en una publicación de su perfil de Instagram.

La mujer de sus 40 canciones

Olga Lucía Arcila fue la mujer con la que Darío Gómez estuvo casado por más de 35 años y con quien en el año 2016 anunció su separación, el mismo que no llegó al divorcio, ya que no firmaron ningún documento para hacerlo efectivo.

“Yo le he hecho más de 40 canciones”, refiriéndose a Olga mientras las nombraba: Mi pastorita, Eres todo en mi vida, Lo que va a ser para uno...”, aseguró el artista en una entrevista que le concedió al programa La Red, en ese momento.

En dicha conversación se refirió a ella como una mujer a la que se le debe mucho respeto por el rol que cumple en su familia y aseguró que, aunque estaban separados, ella seguía estando al frente de muchos de sus asuntos, siendo un pilar para él.

“Ella y yo hemos decidido de que no va a haber ningún tipo de divorcio. Ella no va a dejar de ser mi mánager, seguirá siendo una mujer muy importante para mí. Sigue siendo la dulce y querida madre de mis hijos, que los adoro con todo el alma. La abuela de mis nietos y nietas”, precisó.

Las últimas horas del Rey y Olga

En las últimas horas, Olga dio algunas declaraciones. “El día de ayer Darío se levantó normal, estaba feliz. Realizó en la casa todas las labores, tareas y reuniones que tenía programadas para el día”, dijo Olga Lucía.

Luego, añadió: “Sobre las 6:40 de la tarde se iba a montar a su carro para salir y en ese momento sufrió el síncope por el que lo llevamos a la clínica”.

“Desafortunadamente, se confirmó su deceso”, dijo momentos después, apesadumbrada.

En cámara ardiente

El día de ayer se llevó a cabo el primero de tres días de una masiva despedida en el coliseo de voleibol Yesid Santos, en la ciudad de Medellín, a donde asistieron cientos de seguidores y familiares.

Vestida de negro, Olga Lucía Arcila despidió al que fue el amor de su vida. SEMANA llegó hasta Medellín, para conocer de cerca a las personas que lo acompañaron hasta la tumba.