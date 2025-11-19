Suscribirse

Valentina Taguado confirmó el romance de Claudia Bahamón y el hermano de famosa actriz; soltó comentario: “No tiene ni idea”

La locutora se tomó su programa para hablar de la última vez que los vio juntos.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

19 de noviembre de 2025, 5:03 p. m.
Valentina Taguado reafirmó la relación amorosa de Claudia Bahamón, y habló del novio de la presentadora.
Valentina Taguado reafirmó la relación amorosa de Claudia Bahamón, y habló del novio de la presentadora. | Foto: Instagram: @valentinataguado

La décima temporada de 'MasterChef Celebrity’ se ha prestado para que dos personas en especial tengan bastante renombre en el presente año.

Por un lado está Claudia Bahamón, quien desde la temporada número uno ha estado como presentadora del formato y además, también está Valentina Taguado, la famosa locutora que en esta oportunidad está como participante en el reality culinario y forma ya parte del codiciado Top 5.

Este año ha sido bastante particular para Claudia Bahamón, ya que además de ser la presentadora de este programa, se ha destacado por sus labores ambientales.

Valentina Taguado expuso la realidad detrás de trabajar con Claudia Bahamón: “Gamina, pandillera”.
Valentina Taguado habló de la relación amorosa de Claudia Bahamón. | Foto: Canal RCN - MasterChef Celebrity / Montaje: Semana

En cuanto a lo personal, la presentadora ha sido punto de conversación en los últimos meses debido a la separación con su expareja Simón Brand y el inicio de su nueva relación.

Por semanas, la identidad del hombre que había conquistado el corazón de Claudia había estado oculta, pero fue la misma Bahamón quien empezó a dejarse ver en eventos siempre con un hombre y allí se confirmó que él era su pareja.

Contexto: Claudia Bahamón tuvo particular escena de celos y dejó en evidencia su vida amorosa actual: “Somos muchos”

Valentina Taguado confirmó la nueva relación amorosa de Claudia Bahamón

Taguado, quien ahora forma parte del programa ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, de Canal RCN, recientemente habló de la presentadora y de su vida amorosa.

En la transmisión, Valentina habló de un momento en donde muchas personas, queridas por Claudia, estuvieron junto a ella: la condecoración en el Congreso de la República por su labor ambiental en el país.

Valentina Taguado confirma noviazgo de Claudia Bahamón | ¿Qué hay pa&#39; dañar?

Valentina afirmó que para ella, haber estado presente en esta ceremonia fue bastante especial, pero también divertido, ya que muchas de las personas que estaban allí, no tenían conocimiento de que la presentadora ya estaba en una relación amorosa.

En la conversación, Taguado confirmó lo que por mucho tiempo se especuló: Claudia Bahamón tiene una nueva relación amorosa con un hombre, con Andrés Godoy, empresario y hermano de la actriz Estefanía Godoy, quien es esposa del famoso actor Variel Sánchez.

“La condecoraron fue por todo su trabajo ambiental, y pues juntó mal el ganado... porque ella tiene novio, y lo digo porque la gente ya lo sabe”, dijo Valentina, y al hablar de ganado se refería a su pareja, a ella y a Nela González, exparticipante del reality, pues ellas, a manera de humor, han sido relacionadas de forma sentimental con la presentadora.

Contexto: Claudia Bahamón soltó mensaje a famoso de ‘MasterChef Celebrity’ e hizo particular confesión: “Me enamoré de ti”

En sus palabras, Valentina habló desde su perspectiva de Andrés Godoy y señaló que se le nota un profundo orgullo por cada cosa que hace Claudia.

“Le veo la cara cada vez que Claudia logra cosas grandes, y él no tenía ni idea en lo que se está metiendo, porque Claudia hace cosas inmensas”, concluyó.

