Vanessa Gurrola: ella es la exreina de belleza mexicana acusada de asesinar a un poderoso capo en Estados Unidos

Medios internacionales informaron sobre la detención de la exreina de belleza mexicana Vanessa Gurrola, quien fue arrestada por las autoridades de Estados Unidos al ser señalada como presunta implicada en el asesinato de Christian Espinoza Silver, conocido como El Chato.

De acuerdo con los reportes, el hombre habría sido miembro del cartel de los Félix Arellano y mantenía una relación sentimental con la latina desde 2017, vínculo que ahora forma parte de las líneas de investigación del caso.

La captura de Vanessa Gurrola tuvo lugar el jueves 9 de octubre en San Diego, California, y, según la información oficial, enfrenta cargos por homicidio en primer grado. Las autoridades indicaron que la exreina estaría presuntamente relacionada con el asesinato de Espinoza, quien fue asesinado a tiros en febrero de 2024, en un hecho que conmocionó a la región fronteriza.

⚠️ Vanessa Gurrola —detenida en EU— apareció en volantes lanzados en #Culiacán, Sinaloa, donde exhiben a influencers y cantantes por ser "muy cercanos" a “Los Chapitos”.



Su foto se veía al lado de otros #influencers, algunos asesinados como Camilo Ochoa, ‘El Alucín’. pic.twitter.com/VcgwaN6pSw — Que se sepa MX (@quesesepamx) October 18, 2025

¿Quién es Vanessa Gurrola?

Lidia Vanessa Gurrola Peraza, originaria de Mazatlán, Sinaloa, es reconocida en la farándula internacional por su carrera como modelo y su trayectoria como exreina de belleza, siendo coronada como ganadora de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán en 2011. Poco a poco, la latina fue creciendo en redes sociales, acumulando en Instagram un total de 1,4 millones de seguidores, los cuales recurrían a sus contenidos por lo que publicaba.

Sus videos y fotos se enfocaron en el estilo de vida que llevaba, el cual se rodeaba de viajes, lujos y experiencias distintas. Con el pasar del tiempo colaboró con productos para perder peso, haciéndose popular en un nicho digital.

La mujer también dio de qué hablar, según recogen medios, al dar consejos inesperados sobre cómo crear chats ‘ultrasecretos’, hackear el WhatsApp de alguien más y cómo tener ocultos contenidos en el teléfono móvil.

Los últimos contenidos de Vanessa Gurrola la dejaron ver de viaje con otras mujeres en la isla de Bali, Indonesia, afirmando que estaba en un retiro espiritual. Cada mensaje estaba cargado de una reflexión.