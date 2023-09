Video: Cristina Hurtado descrestó a sus seguidores con un sensual baile

“El calendario me recordó que cumplía un año más de vida, le doy gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas a lo largo de todos estos años! Esta celebración estuvo tranquila y hermosa pues todos estamos cargando baterías para lo que nos espera mañana!! Quién sabe qué sorpresas me tiene preparadas mi @jossenarvaezm”, anotó en una de sus publicaciones junto a un carrusel de fotos y videos al lado de sus seres queridos.

“Llevo aprendiéndome una semana esa canción porque ella me la enseñó como me ha enseñado muchas cosas en la vida, no puedo desperdiciar esta oportunidad de tener a la gente que más amas para decirte algo desde lo más profundo de mi corazón; me haces el hombre más feliz del mundo, eres la mejor persona, ser humano, compañera, mujer y por eso quiero seguir compartiendo el resto de mis días contigo”, expresó Josse una vez terminó su interpretación.