Video | Golpean a Wisin en su zona íntima en pleno concierto en Bolivia

Un incómodo momento vivió el cantante Wisin en medio de un concierto que ofreció el pasado fin de semana en Santa Cruz, Bolivia.

Mientras estaba cantando en tarima, una fanático le lanzó un celular que terminó impactando al artista en su zona íntima. En ese momento, Wisin se quedó sin habla por algunos segundos, mientras se quejaba.

Después, como si nada hubiese pasado, continuó con el show junto a su compañero Yandel.

Aseguran que minutos antes, Wisin había recibido un celular que igual lanzaron desde el público y se grabó por unos segundos mientras cantaba; posteriormente devolvió el equipo.

Luego de lo ocurrido con el artista en Bolivia, algunos cibernautas comentaron: “Quién fuera celular para tocarte ahí (...); La gente es pasada (...); Qué pesar. Uno asiste a estos eventos es a disfrutarlos. No a pelear y a formar bochinche. Si no hay actitud positiva o no te agrada el artista no vayan. Y dejan pasar bien a los demás (...); Si la cantante fuera mujer se arma el lío. En fin”.

Y es que los cantantes deben vivir todo tipo de situaciones con sus seguidoras. En días pasados, por medio de su cuenta de Instagram, el cantautor colombiano Camilo Echeverry reveló una conmovedora historia que vivió antes de que diera inicio a un concierto en Monterrey, México.

De acuerdo con el artista, recibió una carta de una persona que le indicaba que una fanática suya que iba a ir al concierto estaba pasando por una situación difícil, pues recientemente había fallecido su esposo.

“Recibí esta carta antes de empezar el concierto en Monterrey y me hizo sentir el propósito de mi oficio. Gloria, ¡ese concierto fue para ti! Y encuentra para siempre un refugio en La Tribu”, dijo Camilo en su publicación en la citada red social.

Además, el artista colombiano publicó la carta que le hicieron llegar y que decía: “Hola, Camilo, buenas tardes. Perdona el atrevimiento, hay una fan tuya que te adora. Recientemente, contrajo nupcias y, así mismo, perdió a su esposo muy pronto. Podrías mandarle un saludo con un mensajito, algo como: Ánimo, Gloria, hay alguien en el cielo que te cuida. Ella vendrá a verte en la noche. Gracias, que Dios te siga bendiciendo”.

En el video se observa que una vez empezó el concierto en Monterrey (México), el artista hizo mención a la carta y se solidarizó con la mujer que nombraban en la misiva. Gloria.

“Esta noche me quiero dar el atrevimiento de dedicarle absolutamente toda la energía y todo el amor y toda la honra a Gloria, que yo no sé dónde está Gloria, pero hay una persona aquí que se llama Gloria que hace poquito contrajo nupcias, se casó y su esposo ya no está aquí con nosotros y ella decidió venir hoy y asumo que habría querido venir con él. Pero Gloria, ánimo, estas canciones y todo el amor que destilan, esta noche, son para ti, Gloria. Gracias por venir”, se le escuchó decir al cantautor colombiano en tarima.