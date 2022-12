Video: Jessi Uribe muestra lo creyente que es y reza la novena junto a sus familiares

Yesid Eduardo Uribe Ordóñez, más considerado por su nombre artístico como Jessi Uribe, es uno de los cantantes más reconocidos de música popular en Colombia. Luego de alcanzar la fama a través de realitys shows musicales, el nacido en Bucaramanga, Santander, ha consolidado una buena carrera artística que la ha permitido ser escuchado por la gran mayoría de amantes de este género en el país.

El santandereano, al igual que la mayoría de los colombianos, se encuentra por estas fechas viviendo las fiestas y tradiciones navideñas junto a sus familiares. Por este motivo, se hizo muy popular en redes sociales, un video que publicó el propio cantante, en el cual se le ve rezando la novena de aguinaldos junto a sus hijos y sus más cercanos seres queridos.

En el video se ve el momento en el que Jessi Uribe esta leyendo la oración al Niño Jesús, mientras sus familiares lo escuchan atentamente. El bumangués compartió el video en su cuenta oficial de Instagram, donde escribió: “Gracias señor Jesús por reunir nuestra familia para honrar tu nombre”.

Con esta publicación, el cantante santandereano demostró, una vez más, lo creyente y lo religioso que es, además de darle bastante importancia a las tradiciones navideñas y a los momentos en familia. Algo que le halagaron mucho en los comentarios los usuarios que son fieles seguidores de la carrera artística de Jessi Uribe.

“Si antes pensaba que eras una gran persona, me convenzo mucho más del corazón que tienes y eso me inspira a plasmar en mis composiciones lo mejor del alma para que cada vez que toco la tuya las interpretes”, escribió uno de los seguidores de Uribe, que se dedica también a la música.

“Es una excelente persona y un gran ser humano”, escribió otra seguidores del artista, que fue solo uno de muchos usuarios de Instagram que se alegraron de ver que el santandereano compartiera en sus redes sociales los momentos familiares que está pasando este diciembre junto a sus seres queridos y que lo han defendido luego de varias críticas que ha recibido en Internet durante los últimos días.

Otro joven artista acusó a Jessi Uribe de hacerle feo desplante: “Agrandado”

Alexis Gallardo, que es uno de los artistas con más proyección en la música popular, sorprendió esta semana a todos sus seguidores y confesó que hace poco tuvo un pequeño roce con Jessi Uribe.

El cantante señaló en el programa Lo sé todo (Canal Uno) que ha tenido malas experiencias con el santandereano y señaló que le ha hecho algunos desplantes. Asimismo, indicó que todo empezó en un concierto, donde lo dejó con los crespos hechos.

De acuerdo con el testimonio del joven, el reconocido artista le prometió que iban a cantar una canción juntos durante la mencionada presentación, pero eso nunca sucedió y Uribe (según él) se hizo el loco.

“He tenido varias cositas con él. La primera vez que pasó yo no hice nada y dejé el asunto ahí, porque lo entendí. Nunca me subió al escenario y nunca me dijo nada después”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Le escribí un mensaje en una publicación de Instagram para agradecerle por el apoyo que me había brindado y dejarme cantar con él. Sin embargo, borró el comentario”.

El artista, de igual manera, aprovechó el diálogo con el programa de chismes para puntualizar que la última vez que se vieron personalmente con el esposo de Paola Jara este le negó el saludo.

“En esa oportunidad, como que tuve más carácter y le dije que no fuera así de agrandado, porque, así como suben, bajan”, concluyó el joven cantante de música popular en el espacio televisivo.