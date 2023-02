Video: joven colombiana se hizo viral por interpretar ‘Monotonía’ de Shakira en acordeón

Shakira es una de las cantantes colombianas más reconocidas a nivel mundial y su nombre ha resonado en portadas de revistas y medios de comunicación luego de las consecuencias de su separación del exfubolista catalán Gerard Piqué.

Tras la ruptura, la artista barranquillera, como buena cantante y amante de la música, ha usado este medio para desahogarse y expresar los sentimientos que ha sentido tras su separación, luego de 12 años de relación.

Tras el escándalo, el primer éxito de la artista fue Monotonía. Para muchos, la artista se habría desahogado sobre lo que sintió luego de su separación con el exdeportista, en la cual estuvo involucrada la joven Clara Chía Marti, pues se rumora que Piqué le habría sido infiel con varias mujeres incluida la actual pareja del catalán.

Sin embargo, y para conocimiento de pocos, la letra de esta canción fue escrita antes de la separación entre la cantante y el catalán, incluso fue grabada por la barranquillera y escuchada por el propio Piqué, según contó, por medio de una entrevista, Keityn, compositor de la canción.

Shakira y Ozuna lanzan 'Monotonía'. - Foto: Foto: Cortesía.

“Monotonía es una canción que hago antes de conocer a Shakira, la tenía guardada. Me siento con ella hace un poquito más de un año y le presento Monotonía y Te felicito. Llegué al estudio, ella todavía no estaba pasando por eso (separación). De hecho, Piqué estaba en su casa y simplemente se dio. Hicimos las canciones, las grabaron, Piqué entró, escuchó dijo: ‘wow, me encanta’”.

Luego del éxito de la canción han salido varios cóvers y versiones de la misma. Recientemente, se hizo viral un video en el que una representante del vallenato femenino tocó una versión de Monotonía en acordeón; el video fue compartido mediante la cuenta personal de Twitter de la acordeonera María Silena Ovalle.

El video fue compartido por la joven oriunda de Villanueva, La Guajira, con el siguiente pie de foto: “Me faltaba esta #Monotonia - @shakira @ozuna”.

La joven es reconocida por dar a conocer el vallenato femenino a nivel nacional e internacional, incluso la acordeonera ha compartido tarima con grandes artistas como Karol G, Carlos Vives, Ana del Castillo, entre otros.

Joven interpretó la canción de Shakira y Bizarrap en violín; se hizo viral tras sorprender con su versión

Debido a la masiva influencia de la barranquillera, las versiones del segundo éxito de la barranquillera, luego de Monotonía, no se hicieron esperar. En los diferentes escenarios digitales, la canción ya tiene versiones en merengue, salsa, entre otras melodías. Asimismo, a la lista se le sumó un toque acústico con violín.

‘Music sessions #53′ en violín

En redes sociales es posible encontrar diferentes contenidos, en dichas plataformas apareció un video de un joven cubano tocando su violín e interpretando el más reciente sencillo de Shakira y Bizarrap.

El nombre del joven es Zamir Muñoz; este demostró su talento en pleno espacio público, frente a una catedral, donde sacó el instrumento de cuerdas y les pidió ayuda a los internautas para que etiquetaran a la colombiana y el argentino en el clip, con el objetivo de recibir un mensaje de la dupla de artistas.

Bizarrap y Shakira compartieron la interpretación de su éxito musical en versión violín. - Foto: Instagram: @shakira / @zamirviolin

“Se formó 🎻🔥 Menciona muchas veces en los comentarios a @bizarrap @shakira para que vean este video”, escribió el joven músico.

Fue tanto el apoyo que recibió Zamir que su versión llegó a ser vista por Bizarrap; de hecho, el productor compartió el video en sus historias de Instagram y etiquetó a Shakira, quien también hizo lo mismo en su respectivo perfil.

El video de la versión en violín fue compartido por Bizarrap y luego por Shakira. Instagram. - Foto: Instagram: @shakira

“La rompimos, gracias a todos por comentar el video”, complementó el joven cubano.

Así las cosas, el fragmento del toque con violín ya superó el millón de reproducciones; además, tiene cientos de ‘me gusta’ y comentarios.

Algunos puntos de vista más relevantes son: “Me encanta. Esa canción de #bizarrap y #shakira se ha vuelto como un himno pa’la mujer que ha pasado por ese tipo de situación”; “Un gran talento”; “El mejor violín de Cuba”; “Qué grande eres”, se lee en Instagram.

A continuación, el video del joven músico tocando con su violín la más reciente canción de Shakira y Bizarrap: