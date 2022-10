Video | La fuerte caída de cantante de Herencia de Timbiquí en pleno concierto

Hasta el hospital del municipio de Funza, Cundinamarca, debió ser trasladado de urgencia el cantante de la agrupación Herencia de Timbiquí, Wilian Angulo Ocoro, luego de que se cayera, en pleno concierto, desde la tarima durante la madrugada de este lunes festivo 17 de octubre.

Una vez en el hospital, y luego de que le practicaran una serie de exámenes médicos, los galenos establecieron que el cantante sufrió una fractura de radio en su brazo izquierdo.

“Esta madrugada, en uno de los lugares de Colombia donde hemos recibido de las mejores atenciones los últimos meses en nuestro país cómo artistas, tuve por primera vez uno de los percances de los que casi ningún cantante en tarima está exento que le pase… me caí de una tarima en la ciudad de Funza Cundinamarca, llevándome un golpe muy fuerte en el rostro, el cual soportó el embate de mi peso después que mi brazo izquierdo, al no resistir el peso de mi cuerpo, terminara con una fractura de radio”, dijo el artista a través de Instagram, quien acompañó el mensaje con una imagen donde se aprecia recuperándose tras el accidente.

Así mismo, aprovechó para agradecer a sus seguidores en ese municipio por haber estado pendientes de su estado de salud. También al centro hospitalario que lo atendió, a logística del evento, y al alcalde de esa región cundinamarquesa.

“Quiero decirles a toda la gente de la ciudad de Funza que agradezco su apoyo y preocupación por lo sucedido, al señor alcalde de Funza @alcaldiafunza Daniel Bernal @danielbernalfunza de la Ciudad muchísimas gracias por estar todo el tiempo pendiente de mi estado de salud de manera presencial, junto con algunos servidores de su administración. Me sentí siempre protegido por ellos. Al personal del hospital de Funza que Calidad de atención, a ellos un agradecimiento muy especial, me hicieron sentir tranquilo y con certeza que todo estaría mejor, un agradecimiento a #EnderSemprun @enderprun nuestro manager por acompañarme en todo momento en el hospital, a una chica hermosa que también se apersonó del tema y me acompañó hasta el hospital (no sé cómo se llama), toda la logística del evento firmes dándome apoyo, un enorme agradecimiento a mi banda y mi familia ”, destacó el cantante en la citada red social.

El cantante también agradeció a Dios y contó que aún está pendiente si debe ser operado o no, cirugía que dijo se llevaría a cabo en la ciudad de Cali este martes 18 de octubre, o en los días venideros. También aprovechó para pedirle a su colegas cantantes que se cuiden mucho.

“Quiero darle el más grande agradecimiento a Dios todo poderosos, por tenerme hoy viendo un nuevo amanecer. Les iré contando cómo irá evolucionando el proceso, si toca operar o no, esto ya tendría lugar en la ciudad de Cali el día de hoy o en los venideros y a mis colegas cantantes cuiden mucho su espalda al retornar. Un abrazo a quienes están siempre pendientes de lo que hacemos. Quiero ir abrazar a las mías”, concluyó en el mensaje en Instagram.