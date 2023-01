Video | Marcela Mar reveló, con emotivas palabras, enfermedad que padece y por qué se quitó las prótesis de sus senos

La actriz Marcela Mar es una de las mujeres más talentosas del país con una importante participación en la televisión nacional e internacional en novelas y series para plataformas como Netflix, Prime Video y Fox.

Aparte de su exitosa carrera en los escenarios, también se ha destacado por su belleza; su rostro y figura también han sido protagonistas en diferentes pasarelas, en especial, cuando comenzó su carrera al final de los años 90 y comienzos del siglo XXI.

Ahora, la misma actriz quiso compartir con sus seguidores un episodio de su vida con el fin de dar un mensaje sobre la salud y los conceptos de belleza que cada día son reforzados por la industria del marketing, afectando, en ocasiones, la vida de las personas que persiguen ciertos ideales.

Con un video en su perfil de Instagram, la mujer, de 43 años de edad, comenzó por confesar que se había sometido a un procedimiento quirúrgico para retirar los implantes mamarios que en el pasado se había puesto.

Para comenzar, en su relato explicó que duró más de la mitad de su vida con prótesis en su busto, pese a que en su juventud su abuela y su madre le pidieron no recurrir a ellos.

“A mis 18 años tenía un busto pequeño y por eso no me sentía mujer, creía que los chicos que me gustaban no se iban a fijar en mí, desarrollé una inseguridad terrible y una sensación de insuficiencia que me acompañó por una gran parte de mi vida”, explicó también la productora.

“Me puse mis primeras prótesis a los 19 años en contra de las opiniones de mi madre ni de mi abuela; como era independiente económicamente, no tuve en cuenta sus opiniones”, agregó la celebridad.

Aunque ahora asegura sentirse y aceptarse plenamente con su cuerpo, asegura que para la época de su adolescencia, los estereotipos sobre la belleza tenían como referentes, entre otras mujeres, a la Playboy Pamela Anderson y a la modelo colombiana Natalia París, mujeres bastante bellas que siempre se destacaron por tener un busto grande.

En su video, la actriz contó que durante su vida experimentó problemas de salud con algunos implantes, lo que la llevaron al quirófano en más de una oportunidad; sin embargo, explicó, que nunca pensó en quitárselos y que simplemente los reemplazaba sin contemplar otra opción.

¿Qué llevó a Marcela Mar a retirarse sus prótesis mamarias?

La actriz bogotana señaló que luego de un accidente en el que la vida de su hijo se vio involucrada fue diagnosticada con tiroiditis de hashimoto, una enfermedad autoinmune que deterioro su estado de salud, pero que desconoce qué fue lo que le originó ese mal, pues señala que no tiene certeza si fue el impacto emocional por cuenta de la salud de su familiar, o por el rechazo de su cuerpo a los implantes.

Ahora, debido a su condición médica, en la que confesó haber notado un deterioro, decidió retirar los implantes y enviar esa emotiva reflexión a sus seguidores, asegurando que su bienestar está por encima de cualquier cosa.

“Hoy sé que mi bienestar es más importante, por fin me siento suficiente y me quiero y acepto como soy”, agregó. Para finalizar su video, invitó a las mujeres que están pensando en retirar sus implantes a hacerlo. “Si estás pensando en quitártelas, te recomiendo que lo hagas”, concluyo su intervención.

Junto al video, publicó un mensaje en el que aseguraba que sus palabras revelan una de las etapas más duras en su vida y la cual le ha permitido reconciliarse con ella misma.

“Hoy abro este capítulo de mi vida que consideraba privado, porque quiero hablarle a las niñas y mujeres que me siguen, a las que están pensando en ponerse senos más grandes por vanidad o por inseguridad. También a las que están pensando si explantarse o no. Declaro que el camino de sanación que vengo transitando desde hace varios años me reconcilia con mi linaje y sirve de canal para muchas. Abrazo mis diversas etapas con comprensión y ternura sin juzgarme”, fueron las líneas con las que acompañó su video.