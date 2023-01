Video | “No es fácil” Iván Lalinde habla después de la muerte de su madre

Iván Lalinde es uno de los presentadores más queridos y sonados en el mundo de la farándula colombiana. Recientemente, el comunicador paso por un momento que lo entristeció de manera profunda, esto como resultado del fallecimiento de su madre.

La madre del presentador murió el pasado 22 de diciembre de 2022, tal y como lo informaron sus compañeros de set, en uno de los programas matutinos más visto por los colombianos y transmitido por el canal Caracol, Día a Día.

Según quedó registrado en el capítulo, Catalina Gómez, Carolina Soto y Carolina Cruz aparecieron frente a las cámaras para informar y comentar sobre el fallecimiento de la mamá de su compañero de trabajo. Las tres famosas se mostraron afectadas por este suceso, compartiendo unas palabras con las que apoyaron a su amigo y colega.

Catalina Gómez y Carolina Soto dieron un mensaje, anunciando que Lalinde no estaría en el programa por la pérdida de su progenitora, quien sufría de un Alzheimer avanzado y se había deteriorado con el paso del tiempo. Esto fue contado por el paisa en el pasado, cuando aprovechó para hablar de su familia y de la enfermedad que tenía su mamá.

Iván Lalinde junto a su mamá, Tere Gallego. - Foto: Instagram

Por medio de sus historias en su cuenta personal de Instagram, el presentador le contó a sus seguidores que estaba devuelta a su trabajo, por lo que nuevamente lo podrían ver a través de las pantallas durante la emisión de Día a Día.

“Hey, como amanecen, bueno, hoy empezamos otra vez con la cotidianidad y nada quería decirles que por aquí vuelvo a dar lorita con muchas cosas. Esta semana les contaré parte de este proceso que se está viviendo de desapego, de despedida de la mamá, no es fácil, me he tomado mi tiempo, creo que es importante”.

Además, el comunicador en medio de su relato aprovechó para mencionar que compartía esta reflexión, ya que varias personas se podrían sentir identificadas con él al haber perdido, recientemente, aún ser querido; sin embargo, el presentador aprovechó para aclarar que ya ha pasado por procesos de duelo antes, pero que el proceso de duelo por la mamá es de otro calibre.

“Y sé que (…) hago esto porque sé que a muchas personas les llega. Mucho han tenido perdidas de familiares, amigos y les da muy duro. Hay que hacer un proceso, yo ya he tenido experiencia en eso, pero el de la mamá es el de la mamá y es diferente. Bueno, les seguiré contando, voy a entrenar y ya retomamos la vida cotidiana”.

Iván Lalinde es uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana. - Foto: Instagram

¿En qué consiste la enfermedad que padecía la mamá de Lalinde?

Con la llegada del envejecimiento hay dos órganos del cuerpo que se ven fuertemente afectados entre ellos, se encuentra el corazón y el cerebro. Una de las enfermedades más diagnosticadas durante esta etapa es el Alzheimer.

Cuando un paciente es diagnosticado con esta enfermedad, presenta serias complicaciones para continuar con sus actividades diarias; incluso, con el avance de la misma, necesitará una persona que esté con ella las 24 horas del día, bien sea un familiar o un profesional de la salud, como un personal de enfermería.

Según explica la biblioteca nacional de medicina y salud de los Estados Unidos, MedlinePlus, los primeros síntomas de los pacientes que han sido diagnosticados con esta patología se manifiestan cuando empiezan a olvidar acontecimientos que ocurrieron días e incluso horas atrás; por lo general, olvidan los nombres y el parentesco que tienen con las personas que los rodean y esto se debe a que las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje se ven fuertemente afectadas.