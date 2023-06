Video: Paola Jara presumió de su esposo Jessi Uribe muy ligero de ropa

Paola Jara y Jessi Uribe son dos de los famosos más queridos en Colombia por el público amante de la música popular. Cada uno con su color de voz y su gran talento se supo ganar una fanaticada de millones de seguidores que a diario les siguen la pista por todas partes, quienes entran en una euforia mayor cuando los cantantes publican contenido juntos en sus redes sociales, pues su relación parece estar pasando por el mejor momento.

Así lo mostró Paola a través de sus historias de Instagram, donde no solo mostró lo bien que lo está pasando en Punta Cana en el marco de los premios Heat Latin Music Awards, sino que se atrevió a mostrar a su esposo de una forma en la que solo ella lo puede ver: en bóxer, con camiseta holgada y muy dispuesto a bañarse en la piscina que tienen a su disposición.

Jessi y Paola siguen disfrutando de su primer aniversario en un destino paradisiaco. Foto: Instagram @jessiuribe3. - Foto: Foto: Instagram @jessiuribe3.

“Qué vista la que tengo”, mencionó Paola mientras mostraba a Jessi al otro lado de la alberca intentando entrar al agua, que según la expresión del bumangués está totalmente fría, pues requirió de un gran esfuerzo para que finalmente se dejara llevar por el frescor de dicha piscina, donde posteriormente ingresó la antioqueña antes de ir a realizar los ensayos pertinentes para su presentación en la gala, que se lleva a cabo en plena playa.

Foto: Instagram @paolajarapj. - Foto: Foto: Instagram @paolajarapj.

Pero Paola no fue la única que mostró a su pareja con mucho orgullo y felicidad, el cantante también hizo lo mismo desde su propio perfil de Instagram mientras él y su esposa estaban desayunando al ritmo de la brisa caribeña de República Dominicana. En el clip Paola estuvo muy recatada y en él también se vio uno de los gustos más extraños de Uribe: su tortilla de huevo con salsa de tomate.

Paola roba suspiros en sexy traje

Jara suele ser el tema de conversación cada vez que pisa un escenario para dar un concierto, pues sus looks dejan perplejos a las personas que la ven, ya sea en vivo y en directo o mediante las redes sociales. Por ejemplo, semanas atrás, se robó todas las miradas al lucir un ajustado traje rojo, con el que dejó ver sus caderas.

Ahora, entre lo más actual, la cantante mostró mucho más con un traje de dos piezas color naranja que se puso, mientras efectuó una visita al lugar de trabajo de su diseñador de moda. Grabándose frente a un espejo, Jara desfiló como toda una modelo y mostró el vestido por el que se convirtió en un personaje tendencia; un traje de dos piezas en el que todo su abdomen y parte de la pierna derecha quedó al aire libre, visible para cualquier internauta.

Este es el vestido con el que la artista recibió halagos, en especial por su tonificada figura corporal. - Foto: Instagram: @paolajarapj

Pese a que para uno que otro internauta “se le vio todo” y también, al parecer, “no uso ropa interior”, según los perfiles de farándula en redes, los halagos en la caja de comentarios del video predominaron. De acuerdo con la intérprete de Murió el amor, tan solo se hizo una prueba del traje para que lo modificaran y ahí sí, posiblemente, se podrá ver a la cantante luciéndolo en uno de sus shows artísticos.

“Yo visitando a mi diseñador hoy y me dio por medirme este vestido. 😜 Tranquilos! Solo me lo medí y me le va a hacer unos cambios, luego se los muestro cómo queda”, escribió la cantante antioqueña en Instagram. Enseguida, la gran mayoría de los seguidores de la artista no dudaron en recalcar su belleza.

Entre los puntos de vista más relevantes, se pueden leer los siguientes: “Bonita tú, bonita ella y bonitas todas, que no exista la envidia. Vamos, que sí podemos, arriba mi gente”; “¿Cambios de qué? ¡Quédate a vivir en ese vestido 🙌 hermosa”; “Pues cómo está te queda hermoso! Ahora, con los cambios, seguro será un espectáculo”; “Qué cuerpo tan bonito. Todo le queda bien”, se observa en el perfil oficial de Instagram de Paola Jara.