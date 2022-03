Video | ¿Qué tal suena? Camilo y Carlos Vives sorprenden en redes sociales con su nueva canción

Carlos Vives y Camilo se unieron para componer y cantar una nueva canción que cayó muy bien entre sus seguidores.

“Ya salió Baloncito Viejo y yo me siento tan feliz y afortunado de hacer parte de esto a tu lado Carlos Vives. No me canso de decirte lo mucho que representa para mí hacer una canción contigo. Tantos años viéndote hacia arriba y admirando lo alto que dejas el nombre de nuestro país, y ahora vivir esto juntos!!! Colombia presente!! orgullo total”, escribió Camilo en su perfil oficial de Instagram tras el lanzamiento del sencillo.

A su vez, Vives respondió al cálido mensaje de su colega por la misma red social.

“¡Te quiero Cami! Nos divertimos mucho y también estoy muy feliz de haber compartido esto contigo, hey crack, que se repita”, dijo el reconocido artista colombiano.

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales de música y el video ya puede verse en YouTube, donde ha tenido gran acogida entre los fanáticos de la música.

Hace poco la cantante colombiana Shakira cumplió 45 años y su amigo Carlos Vives le compuso una canción para homenajearla en su día.

En una charla que tuvieron los dos artistas, Vives la felicitó por sus logros y por esta nueva ‘vuelta al sol’, además de entregarle de manera oficial su obsequio musical.

“Este es un regalo mío, de toda la gente, de tus amigas del colegio, de toda la gente que te quiere, de tu ciudad”, dijo el cantante y compositor colombiano, invitando a su colega a ver el video que le había hecho.

“Carlos, es el mejor regalo que me han hecho. Te agradezco tanto de verdad, no merezco esto. Gracias porque homenajeas a mi tierra, homenajeas a mi gente, a mi papá y la mujer barranquillera”, dijo emocionada la cantante en charla con Carlos Vives.

Cuando comenzaron a pasar las imágenes del video, Shakira se vio impactada, sobre todo en el breve momento que aparece su padre William Mebarak. Al terminar de observarlo, la homenajeada dio su opinión de manera emotiva. “Ver a mi papá fue lo mejor, con eso me mataste. Eso es un homenaje para él también”, dijo entre lágrimas Shakira.

Shakira también le agradeció a Carlos Vives por medio de un mensaje que publicó en su perfil oficial de Instagram

“Querido @carlosvives, qué bonito celebrar contigo un año más y recibir este regalo, que es uno de los más grandes honores de mi vida. Una canción tuya que perdurará por siempre homenajeando a mi tierra, mis raíces, la mujer barranquillera y a todas las colombianas que tenemos una ‘currambera’ en el alma”, se lee en el mensaje, reconociendo al samario por su dedicación.

Y continuó: “Eres un artista irrepetible, un poeta, y un cantor de nuestras costumbres y de la tierra que amamos. Tu voz no se apagará nunca porque es nuestro legado. Gracias por todo lo que nos das, amigo, ¡y por tu corazón que es más grande que toda la ciénaga del Magdalena!”, resaltando la importancia que tenía Vives para la música colombiana, además de resaltar la larga amistad que han mantenido estos dos artistas.