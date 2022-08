Video | Sin pelos en la lengua, Epa Colombia se defendió de la ‘Barbie colombiana’ y habló de su amistad

Epa Colombia quedó en el centro de diversas noticias en las plataformas digitales y los medios colombianos, luego de que una de sus examigas lanzara fuertes acusaciones en su contra por supuesto lavado de dinero. La empresaria de queratinas fue señalada por diversas personas, quienes pusieron en duda la legalidad de sus productos y negocios.

Pese a la ola de críticas que surgieron en las redes sociales con respecto a este tema, nuevos videos fueron difundidos en cuentas de chismes de Instagram, donde se plasma la otra cara de la moneda. En estos contenidos se detalla que Barbie, la excompañera de Daneidy Barrera Rojas, asegura que si ella quiere puede “destruir” a la influencer, sin importarle los daños que le cause a futuro.

Ante estas palabras que se hicieron virales, la colombiana se mantuvo en silencio sobre su amistad, evitando caer en el cruce de mensajes con Yoli Álvarez, nombre de pila de la ‘Barbie colombiana’. Sin embargo, recientemente la joven decidió pronunciarse sobre la discusión que sostienen ambas.

Epa Colombia se defiende de acusaciones

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram de la empresaria de queratinas, a través de una dinámica de preguntas y respuestas, decidió hablar sobre lo ocurrido con la que fue una de sus amigas más cercanas. La creadora de contenido tiró algunas pullas e indicó que cometió un error al confiar en ella.

Según se detalla en la actividad, una persona quiso saber por qué se peleó con Barbie tiempo atrás, a lo que Daneidy Barrera se sincera y menciona el dinero que le pidió prestado su amiga. La influencer afirma que como no se lo prestó, la modelo decidió molestarse y alejarse de ella.

“¿Por qué se peleó con la examiga suya?”, escribió el seguidor en la casilla de preguntas.

“Amiga, porque no le presté dos millones de pesos. Fui tan buena amiga, ¿y así me pagas, querida? Ay, linda, no la das nadita”, dijo la Epa Colombia.

A esta interrogante se le suma otra pregunta, la cual se enfocaba en por qué no se había pronunciado sobre los señalamientos en su contra. Barrera Rojas asegura que no lo hizo porque su examiga no sabe ni lo que dice, por lo que no le preocupa esta situación.

“Ella no sabe ni lo que dice, amor, porque supuestamente para ella lavar dinero es evadir impuestos. Siempre asumo el IVA de las queratinas, siempre lo asumo, soy superlegal y me gusta obrar bien”, señaló en los videos.

Por último, la empresaria indicó que su mayor problema era ser “amiguera”, ya que terminaba confiando en las personas que no debía y luego la traicionaban.

Yina Calderón sale en defensa de Epa Colombia

Días atrás, Yina Calderón utilizó su cuenta oficial de Instagram para referirse a las acusaciones contra Epa Colombia sobre negocios ilegales.

En los contenidos que subió la empresaria de fajas, afirmó que la examiga de Epa Colombia no tenía que hablar de nada relacionado con la vida ajena, además de que en el pasado lanzó comentarios sobre su familia y amigos.

“Ustedes saben que yo no la voy con ‘Epa Colombia’, pero me acaban de mandar un poco de cosas acerca de lo que está diciendo esa vieja y esa vieja también atacó hace poquito a mi mamá e hizo un ‘en vivo’ hablando un poco de cosas de mi mamá”, señaló la exprotagonista sobre las palabras que dio Yoli Álvarez, nombre de pila de ‘Barbie’.

“El tema del ‘lavado de dinero’ es muy grave y son temas muy fuertes, sea verdad o no sea verdad, ¿a usted qué le importa?… ¿Qué le importa, parce?, quédese callada, eso es muy delicado, eso ya no”, agregó a sus comentarios.

La influencer añadió a su punto de vista que estas cosas sucedían por confiar mucho en las personas, puesto que las dos eran demasiado amigas antes y ahora se traicionaban de esta forma.

“Con esas amigas, líbrame Dios, padre nuestro. Si así son las amigas... Por eso yo les digo, señoritas, amigas no hay y ‘amigo es el ratón del queso’. Todo el mundo es un ‘doble’ y en cualquier momento ‘le dan la espalda’ y ‘le clavan la puñalada’… A mí no me cae bien ‘Epa’, pero si eso fuera verdad, y no la quiero defender, estaría en la cárcel”, indicó.