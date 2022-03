Video | Yo me llamo: Maluma rompe en llanto tras recibir diploma de imitador

El programa concurso del Canal Caracol, Yo me llamo, se acerca a su último capítulo, en el que se conocerá al mejor imitador que tiene Colombia.

En uno de los eventos, en el que se premió a quienes hacían las mejores imitaciones de los cantantes que interpretan, Maluma fue premiado con un diploma.

“Esto es un título que representa para mí el primer diploma como artista y fue gracias a este programa. Me pone en esa posición de que no hay nada difícil, solo es dedicación, disciplina y mucha confianza en ti mismo, si tú no crees en ti, qué esperas de los demás”, fueron las primeras palabras del participante.

Luego, más conmovido, le envió un mensaje directo a la familia, que al parecer no creyó en el talento de este artista.

“A mi hermanito Josué, solo espero que todo esto que he hecho valga la pena, esto es por ellos; a mi familia, que los sueños sí se cumplen y muchas veces me dijeron que no, que yo era la oveja negra por no seguir lo que ellos querían; yo quiero seguir en la música y se los voy a demostrar y aquí estoy”, dijo entre lágrimas el imitador del cantante de reguetón.

Para cerrar la ceremonia, Moisés Angulo también le dedicó unas palabras a su pupilo.

“Tus lágrimas son de sinceridad y las atesoramos en el corazón y aprendemos de ellos, por eso hoy hacemos el brindis por ti y en nombre de la escuela te nombramos como Yo me llamo Maluma, felicitaciones”, dijo emocionado el cantante.

Luego de recibir su diploma, el imitador de Maluma salió al escenario a interpretar la canción ´Marinero´. Al terminar, nuevamente fue ovacionado por los jurados del programa.

“Qué interpretación, la interpretación fue soñada y ya no vas a naufragar, vas a estar navegando en todos los lugares hermosos de este planeta, qué entrega, para mí, de todas, es una presentación de graduación, la mejor de todas las que has hecho en todo el programa”, dijo Amparo Grisales.

Mamá del imitador de Maluma en ‘Yo me llamo’ sorprendió por su belleza

Cuando el participante tuvo la oportunidad de visitar a su familia en Ocaña, Norte de Santander, las miradas se las robó la mamá del cantante, pues por su juventud parece que fuera su hermana.

El concursante, quien es recordado por el beso que le dio a la jurado Amparo Grisales, tuvo la oportunidad de ir hasta su casa y compartir con su familia, amigos y los seguidores que ha ganado por el éxito que ha tenido en el reality.

El participante se dio un paseo por la calles de su ciudad y luego le dio la sorpresa a su familia cuando llegó a la casa. Klismann, como se hace llamar el imitador de Maluma, fue narrando todo el recorrido hasta llegar donde sus allegados.

Ya en la casa, quien salió a recibirlo fue una joven mujer que muchos cibernautas pensaron que era la hermana, pero para sorpresa de todos se trataba de su mamá, la señora Beatriz Roso, quien expresó la emoción por tener a su hijo en casa. “Es una felicidad, mis hijos son mi vida y él un día se fue diciendo voy a cumplir mis sueños y ha sido con mucho esfuerzo y sacrificio. Yo lo apoyo en todo”, comentó la señora Beatriz.

“La mamá de Maluma parece la hermana”; “Cómo así que ella es la mamá de Maluma y no la hermana”, fueron algunos comentarios que le hicieron a la joven y atractiva madre del imitador del cantante antioqueño en las redes sociales.