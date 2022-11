Viral: modelo recibió camioneta y ramo de dólares en su primer aniversario con su novio

Los aniversarios de pareja son una fecha especial en la que las personas celebran la cantidad de tiempo que llevan compartiendo juntos, estos pueden darse por los meses o los años desde el momento en el que los enamorados comenzaron su relación. Sin embargo, hay una fase que dice que “el amor no es interesado”, aunque nunca está de más aceptar regalos por parte de esa persona especial.

Tal es el caso de una modelo paraguaya, quien luego de llevar casi doce meses o un año con su novio recibió un sorprendente regalo, el cual para poder obtenerlo se necesita de un buen dinero. Incluso, hay quienes hasta estando casados no tienen la capacidad de poder hacer este tipo de presentes, razón por la cual el nombre de Pamela Ruíz comenzó a viralizarse por las redes sociales.

Fueron dos regalos: una gran camioneta y un ramo, pero en esta oportunidad en vez de rosas el amarre estaba compuesto por billetes de 100 dólares.

Según lo compartido por la modelo, su novio, el empresario Ever Santino, la sorprendió con semejantes entregas materiales. De hecho, su historia se convirtió en tendencia porque Ruíz expresó que recibió los detalles antes de que fuera la fecha exacta de su aniversario de pareja y lo que más llamó la atención, en especial de los cibernautas paraguayos, es la cantidad de dinero que varios diarios locales han reseñado sobre el precio total de los regalos.

A través de Instagram, la mujer subió un carrete de fotografías presumiendo lo que recibió de su novio.

“Mi nuevo cohete chiquis. Me adelantaron la sorpresa y el regalo por un año de relación, en diciembre recién cumplimos. Cada vez me sorprende más lo comprometido que está conmigo. Estoy inmensamente feliz y agradecida con Dios por haberme mandado un hombre que me cuide, respete y ame con tanto compromiso. Gracias mi amorcito. ¡Te amo!”, se lee en el perfil de la paraguaya.

¿Cuánto costaron los regalos?

Teniendo en cuenta cifras compartidas por Diario Extra, el ramo de billetes que le regalaron a Pamela tiene un acumulado de 2.000 dólares (más de 10 millones de pesos colombianos, hoy costando más de $5.000).

Por otra parte, la camioneta no se quedó atrás y es que el vehículo es de este año. Se trata de una Chevrolet Silverado 2022 la cual cuesta más de 45.000 dólares (más de 200 millones en billetes colombianos).

Al ser un regalo tan predominante para muchos, pues usuarios dicen que un año de relación es poco tiempo para este tipo de presentes, la publicación que hizo la modelo comenzó a inundarse de comentarios, los cuales viralizaron la historia de la pareja de paraguayos.

“¿Qué se tiene que hacer para que nos pasen estas cosas?”; “¿Será que valdrá la pena toda esa inversión, Bro?; “Santa Pamela te pedimos por todos nosotros también, ruega por nosotros chikis”; “Y yo acá lamentándome por un don nadie man 😢”; “¿No tiene hermano?”; “Llévame a la despensa”; “Un día más sin ser Pamela 😭”; “Cuando sea grande quiero ser como vos”, son algunos ejemplos de los cientos de comentarios que se pueden leer en el Instagram de la modelo e influenciadora.

Por su parte, el adinerado hombre que le dio el regalo a su novia, escribió: “Estoy más emocionado que vos mi amor, orgulloso por cumplir todo lo que te prometí, inclusive antes de fecha. Se viene muchas cosas más mi amor ❤️ 🔥”.

Cabe recordar que una pieza de contenido viral o tendencia es aquella que causa impacto en las audiencias. De acuerdo con el portal de Tecnología Fácil, la pieza audiovisual se convierte en viral si es reproducida miles de veces y se comparte en los diferentes canales de interacción social.