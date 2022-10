Vuelve y juega: Suso se burló de reacción de Carolina Cruz cuando una actriz se desmayó en ‘Día a día’

El pasado 13 de octubre, Día a día quedó en el centro de diversas publicaciones, comentarios y noticias en las plataformas digitales debido a un inesperado incidente que ocurrió en pleno programa en vivo. Según se observó, una de las invitadas que asistió al set, integrante del equipo de la obra El principito, sufrió un desmayo repentino y tuvo que ser socorrida por el personal médico.

Las miradas de miles de usuarios de las redes sociales se posaron sobre Carolina Cruz, ante lo ocurrido, quien quedó en shock y no supo cómo reaccionar al ver a la artista tendida en el piso. Las críticas abundaron en escenarios como Instagram y Twitter, señalando a la presentadora por no ayudar a la mujer que vivió este inesperado suceso en el programa matutino.

Pese a que la celebridad se pronunció y explicó lo que sucedió durante el formato de aquel día, actualmente siguen surgiendo comentarios y burlas relacionadas con la reacción que tuvo la modelo en aquella oportunidad, teniendo en cuenta que las cámaras captaron el comportamiento que tuvo mientras Carolina Soto intentaba ayudar a la invitada.

De acuerdo con lo que quedó registrado recientemente, durante el programa del 27 de octubre el encargado de revivir este incidente fue Suso, el Paspi, quien no perdió la oportunidad para bromear y burlarse por lo que pasó en aquella ocasión. El comediante asistió al set como invitado y despertó varias risas con sus ocurrencias en el matutino.

Según se detalló, el personaje estuvo en Día a día hablando de varios temas como el dinero que gana, la gira por distintos lugares de Estados Unidos, la acogida que tuvo entre el público y la trayectoria que sigue construyendo en los medios. Al estar en el set, las presentadoras lo invitaron a realizar las famosas actividades, donde debía hablar luego de inhalar helio de un globo que tenían.

Al terminar este juego, Suso aprovechó y le jugó una broma a Carolina Cruz, tendiéndose en el piso y pidiéndole ayuda para que ella reaccionara y lo socorriera. “Ayúdeme”, gritó el comediante, sin recibir apoyo de la presentadora.

La modelo únicamente soltó una risa y volvió a afirmar que ella no era la más apropiada para esas situaciones.

Carolina Cruz aprovechó y se burló de otras ‘pifiadas’ de su pasado

Semanas atrás, la exreina, al ver la ola de mensajes que recibió, decidió pronunciarse al respecto y compartir un video en el que respondió por su comportamiento en el formato televisivo y la sorpresa que le causó entender que no era parte de la presentación de los actores.

“Nunca me había pasado. Y todo el mundo me dice: ‘Menos mal no era tu mamá, no eran tus hijos’. Sí, menos mal no eran ni mi mamá ni mis hijos porque mal, yo mal, muy mal. Ahora me estaban molestando mis amigos y me estaban diciendo: ‘No me voy a desmayar nunca delante tuyo’. Ni se desmayen, ni se mueran delante de mí, por favor, porque van en pérdidas, de verdad”, dijo la empresaria, donde también le buscó el lado gracioso a los comentarios negativos que recibió.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el perfil, Carolina Cruz utilizó un meme que le enviaron sus seguidores para revivir y bromear con otros acontecimientos en los que se ‘pifió’ en el pasado. La vallecaucana recordó la entrevista en inglés con el Joe, los tips que dio con cuchillos y libros, además de respuestas graciosas que hizo.

“No debí darle cuchillo al libro de primeros auxilios”, se lee en la imagen, donde se observó un montaje de la presentadora de entretenimiento acostada en una cama, supuestamente, lamentándose por los errores que cometió en el pasado.

“¡Ya sé qué me pasó! jajajaja Por escuchar la música del Joe, no leí libros de primeros auxilios, que ya había dañado por usar de portacuchillos en mi cocina. And the music jajajaja”, se apreció en un texto que acompañó el meme.

Por último, la celebridad colombiana enfatizó en el cariño que sentía por sus fanáticos, quienes la hacían reír con las ocurrencias que le compartían en redes sociales.

“jajajajaja Los amo!!! Lo que me mandan jajajajajaj”, escribió la modelo en el post.