¿Y el anillo para cuándo? Salomé, hija de Daniela Ospina, al nuevo novio de su mamá

Salomé, hija de Daniela Ospina y James Rodríguez, no tuvo reparos en cantarle al nuevo novio de su mamá, Gabriel Coronel, una canción que hace referencia a una pedida de mano.

La pequeña bailarina cantaba ¿y el anillo pa’ cuándo?, mientras simulaba ponerle uno a Coronel en sus dedos. “Estos son nuestros días. De verdad, dejando que todo llegue en el momento correcto. Por ahora, aprovechando cada día para construir”, escribió Salomé en el mensaje que acompañó al video.

Daniela Ospina, que ha estado muy activa en las diferentes redes sociales durante los últimos meses, sorprendió a todos sus seguidores en febrero pasado y confirmó su relación sentimental con Gabriel Coronel, reconocido cantante venezolano.

A través de su cuenta personal de Instagram, la empresaria antioqueña ha compartido varias fotografías junto al artista. Asimismo, ha dejado ver que está bastante contenta con esta nueva relación sentimental. “Me siento afortunada de tenerte, que caminemos y trabajemos juntos por nuestros sueños”, escribió recientemente.

Sin embargo, la también creadora de contenidos ha recibido algunas críticas en los últimos meses. Incluso, esta semana una seguidora del venezolano la cuestionó y señaló que no está tan enamorada como dice. “No me parece que Dani esté tan enamorada, obviamente Gabriel sí”, comentó la mujer en la publicación más reciente que hizo el músico, a lo que Ospina le respondió: “Se lo tengo que demostrar a él, no te tiene que parecer a ti”.

Esta no es la primera vez que la empresaria antioqueña es objeto de este tipo de mensajes, ya que hace cerca de un mes señaló en una entrevista que los cuestionamientos en su contra no han cesado desde que anunció que estaba saliendo con Coronel. “Estamos en un medio donde lastimosamente tiene que estar uno, de cierta manera, sujeto a ciertas palabras de las personas, pero sigo insistiendo que no hay una palabra más poderosa que el amor”, indicó.

Luego, agregó: “Soy una fiel creyente en el amor, hay que intentarlo las veces que sean necesarias para volver a creer en él. Pienso que en las redes sociales pareciera que todo fuera una perfección, pero todas las personas tenemos procesos diferentes”.

Los rumores sobre la nueva relación sentimental de la modelo comenzaron en diciembre pasado, luego de que hizo algunas publicaciones sospechosas, como cuando mostró que había celebrado el Año Nuevo con alguien muy especial. Ante tantas especulaciones, la antioqueña rompió el silencio dos meses después y contó en la revista People cómo conoció al cantante venezolano. Además, explicó qué detalles le gustaron de él.

“Gabriel es un hombre muy genuino, muy juguetón. Entonces no es difícil conectarse con una persona tan bonita y que da tanto todo el tiempo. Gracias a Dios es una bendición, Gabi ha estado ahí para lo que hemos necesitado”, precisó.

El artista, por su parte, aprovechó el diálogo con la prestigiosa revista norteamericana para revelar que todo comenzó después de que una amiga en común los presentó. “Tenemos una amiga que nos juntó: ella me dijo que Daniela estaba buscando pareja y le dijo a Daniela que yo estaba buscando una relación estable”, manifestó inicialmente.