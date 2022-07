Yaneth Waldman reveló cómo le ayudó Carolina Cruz cuando ella se separó

La reconocida actriz colombiana Yaneth Waldman, quien es muy amiga de la presentadora de televisión Carolina Cruz, la cual recientemente se separó del también actor Lincoln Palomeque, reveló detalles de como superó la separación de su expareja.

En ese sentido, la modelo y empresaria, en su programa transmitido en la plataforma de YouTube denominado El diario de una mamá, donde se abordan temas relacionados con famosos, los cuales tienen hijos o son expertos en la crianza.

Por tal motivo, Cruz invitó a su compañera de escenario del antiguo programa Muy Buenos Días, y allí tocaron temas muy sentidos de cómo fue vivir cuando su exesposo terminó con ella, después de compartir por muchos años.

En medio de risas y recuerdos, el tema del divorcio llegó sobre la mesa luego de que Carolina le dijera a la actriz de Los Reyes que les diera un consejo a esas mujeres que a veces se quedan con su pareja solo por los hijos.

Ella aclaró que no solo la pasó mal sentimentalmente, sino también en cuestiones económicas donde inclusive Cruz le prestó dinero generosamente mientras pasaba por una situación muy compleja.

“Yo me quería morir y yo me sentía morir”, mencionó Waldman, al mismo tiempo que dijo que todo es cuestión de actitud, pues aseguró que ella misma sacó fuerza para continuar y seguir adelante.

“Yo en ese momento no tenía plata (...) no tenía plata para ir a un psicólogo y me preguntaba ¿qué hago?, así que ponía videos de autosuperación y yo misma me empecé a sanar con videos. Como no tenía plata, yo misma me buscaba mi cura (...) porque cuando uno quiere salir adelante eso no hay excusa”, expresó la actriz.

En la actualidad, Yaneth consiguió un nuevo amor y se encuentra muy enamorada de él y aseguró que la trata como una reina. “Es muy lindo cuando hay la oportunidad de tener esa segunda relación donde te dejan ser, porque a veces una se queda ahí porque cree que está en una zona de confort que porque la otra persona le ayuda económicamente, eso no es así”, precisó Waldman.

Carolina Cruz abrió su corazón y contó por qué se separó de Lincoln Palomeque

La empresaria vallecaucana rompió el silencio y habló por primera vez sobre las razones por las cuales terminó con el actor, que se alejó de su hogar en medio de la pandemia debido a los proyectos laborales en los que estaba trabajando.

La modelo, de igual manera, aseguró que no fue para nada fácil tomar esa decisión y que lo pensó durante mucho tiempo. Sin embargo, puntualizó que era el momento de dar un paso al costado.

“Cuando uno toma este tipo de decisiones, que son difíciles y no se toman de un día para otro, es porque lo has pensado muy bien. La verdad es que es una decisión pensada, no importa si nunca me casé”, indicó en el programa La Red, inicialmente.

Luego, Cruz añadió: “Yo tenía una muy buena relación, pero ya sentía que había cumplido un ciclo. Además, yo siento que muchas veces el amor cambia, y el amor trasciende, sigue estando, pero de una manera diferente. Ahí es cuando tienes que ponerlo en una balanza y decir ¿qué quiero yo en mi vida?”.

La presentadora de Caracol Televisión también aprovechó el diálogo con el programa de chismes para puntualizar que en la vida no se puede pensar solamente en uno y que sus hijos tuvieron que ver en la decisión.

“No es solo pensar en mí, no podemos ser tan egoístas de solo pensar en uno. Por eso me pregunté cómo quería que me vieran mis hijos y cómo quería que vieran a su papá. Todo es un proceso”, expresó.