El mensaje de Carolina Cruz para quienes suelen juzgar a los demás

Carolina Cruz se ubicó en el centro de distintas noticias en la farándula nacional, luego de conceder una inesperada entrevista a La Red, donde se sinceró y habló de la ruptura amorosa que vivió con Lincoln Palomeque a principio de año. La celebridad rompió el silencio y contó detalles que pocos sabían de la decisión que tomó con su expareja.

Entre las versiones que dio, la presentadora de entretenimiento fue enfática en que todo su amor se transformó y las situaciones no ayudaron a que la relación siguiera. Ambos llegaron a un acuerdo y se centraron en sus roles de padres, ya que lo que menos deseaban era que sus hijos salieran lastimados de este proceso.

En medio de las declaraciones que dio, la exreina habló de las críticas y comentarios que recibe en redes sociales por esta separación, afirmando que no le importa para nada el qué dirán, pues entiende su papel como figura pública.

Recientemente, la celebridad utilizó su cuenta oficial de Instagram para referirse a quienes suelen juzgar la vida de los demás, haciendo referencia a las situaciones en las que ha quedado como foco de comentarios. Cruz replicó los mensajes que subió a la red social Santiago Molano, director de ‘El Taller Dinamo’, en los que mencionaba a aquellos que decidieron andar por la vida cargando pesos para encajar en la sociedad.

Con estas palabras, el hombre se dirigía a soltar, a renovar y a callar en los momentos oportunos, dejando de lado la acción de abrir la boca donde no se debe.

“Renuncia a tus viejas formas, si quieres nuevas realidades. Pone una sonrisa, donde antes te emputabas, relájate ahí donde siempre has hecho fuerza, quédate callado ahí, donde siempre te ha gustado abrir la boca, observa donde has juzgado”, dice el texto al inicio.

“Ensaya porque no hay nada más bacano en la vida que aprender a dejar de ser lo que siempre has creído que sos. Te juro que te va a sorprender al ver lo que tenías guardado detrás de ese vestido chimbo al que llamamos yo”, concluye.

No obstante, la modelo compartió otra imagen en la que se hablaba de las ataduras de la vida y el aprendizaje de dar para recibir de la manera correcta. En el pie de foto de aquellas palabras, Carolina Cruz confesó un poco de lo que lleva en su interior, mostrando su espera por cambiar detalles que tiene su vida actual.

“Quien no aprende a dar definitivamente no está listo para recibir, la tacañería es tal vez el mayor obstáculo para el desarrollo de un ser humano. A una fuente seca nada se acerca a beber, el problema del tacaño no es que no le dé a los demás, es que al final no ha aprendido a darse a sí mismo”, se puede leer al inicio del texto que fue replicado en el perfil de la celebridad.

“A mí me gusta la gente que da sin miedo, que se comparte sin dejarse nada, esa gente que es como un hogar donde todos caben, una mesa donde todos comen, un corazón donde el amor jamás falta! A mí me gusta la gente que tiene la cabeza llena de abundancia”, finaliza el post.

La presentadora indicó que la mayoría de los momentos complejos que ha tenido en su vida ha sido porque se pasa “de amplia” en todos los sentidos, por lo que considera que no es una persona medida al momento de darle a los demás. En su reflexión, la colombiana puntualiza en que debe existir un equilibrio y su esencia va de la mano con darle todo lo que puede a quienes llegan a su vida, de una u otra forma.