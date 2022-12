Yeferson Cossio se desahogó y reveló que se va otra vez de Colombia; volverá a un costoso país

Yeferson Cossio, uno de los influenciadores más importantes del país en la actualidad, viajó recientemente al Mundial de Qatar 2022 y este fin de semana habilitó la caja de preguntas en las historias de Instagram para interactuar con sus seguidores, quienes le preguntaron por su estado de ánimo.

Ante estas inquietudes, el creador de contenidos no tuvo ningún problema en contestar y aseguró que en los últimos días ha tenido algunos temas personales que lo han afectado. Asimismo, reveló que próximamente volverá a irse a vivir por un tiempo a Japón.

El antioqueño, de igual manera, aprovechó la dinámica en su cuenta personal de Instagram para desahogarse y reveló que lleva más de tres meses sin consumir sustancias psicoactivas.

“Llevó poco más de tres meses limpio. Ya llevo tres meses y una semana sin consumir drogas”, manifestó Cossio inicialmente en las historias, las cuales se hicieron virales rápidamente.

Luego, el influenciador colombiano añadió: “Digamos que estoy bajoneado por bobadas personales. Necesito otra vez paz mental en Japón. Pero solo me puedo ir hasta finales de enero”.

El creador de contenidos reiteró en medio de la dinámica que quiere estar en Medellín (Antioquia) unos días, pese a que tiene que hacer algunas vueltas personales en territorio europeo.

Cabe recordar que Cossio vivió en Japón durante casi dos meses luego de que aceptara públicamente que tenía problemas de depresión y consumo recurrente de sustancias psicoactivas.

“Me voy a sincerar con ustedes. Yo me voy a ir porque estoy en un proceso y estoy tratando de sanar cosas. Estoy completamente descarriado. No estoy bien, me mantengo de fiesta en fiesta y abusando de sustancias. La estoy cagando horrible. Una cosa es lo que ustedes ven aquí en redes, otra es lo que realmente pasa. Yo admito que estoy deprimido hasta la chimba. Mi familia lo puede ver. Es por mi salud mental, pero mi hogar es Colombia”, afirmó en aquel momento.

Cossio apostó a que Japón vencía a España

Pese a que el conjunto ibérico venía de hacer dos muy buenos partidos, el influenciador se la jugó por el equipo nipón y apostó cinco millones de pesos a que ganaba, puesto que siempre le ha gustado la cultura del país asiático.

Cossio, sin embargo, puntualizó que el dinero que se ganó lo regaló y aseguró que les entregó un millón de pesos a cinco seguidores que también acertaron el triunfo de los japoneses.

“Dani y yo hicimos otra apuesta. Él es español y yo soy japonés de corazón. Apostamos cinco millones de pesos, pero estos son para ustedes”, indicó el antioqueño, mediante las historias de Instagram.

Posteriormente, el creador de contenidos colombiano explicó: “Ustedes tienen que comentar si creen que va a ganar España o Japón. El dinero se repartirá entre los que acierten. Solo pueden poner un comentario”.

El reconocido influenciador celebró finalmente en las diferentes redes sociales el triunfo de la selección asiática y compartió algunas imágenes de cómo vivió el encuentro en el estadio Khalifa Internacional de Doha.