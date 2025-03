Yeison Jiménez estalló y se bajó de escenario por incómoda situación que atravesó: “No soy ningún payaso”

Yeison Jiménez se pronunció sobre polémico video de concierto en Medellín

“No, les pareció muy gracioso ‘quitémosle la música a este tonto y ya’ … Lo que me generó tanta molestia fue lo que hubiera pasado si yo simplemente digo ‘ah, no está todo el dinero completo, me voy’ y que acaben con eso … Esos mismos que quitaron el sonido, son los mismos que tienen que cumplir con producciones, pues que acaben con todo eso allá, eso si no lo ven, ¿cierto? Dije bueno, estamos en Medellín, acá la gente nos quiere mucho, recojamos lo que haya, cantemos, cumplimos y todos quedamos contentos”, relató.