Yina Calderón va contra viento y marea y estrenará una canción que le podría traer problemas legales

Yina Calderón se dio a conocer luego de su paso por Protagonistas de novela. Desde entonces ha pasado por todo tipo de facetas, pues ha sido actriz, cantante y empresaria.

En la actualidad se está dedicando al mundo de las fajas, pero también al de la guaracha. Hace unos años, Calderón descubrió que le gustaba el género de la electrónica y comenzó a explorar.

Ahora ha vuelto a ser centro de los comentarios al asegurar que próximamente lanzará un nuevo tema. Se trata de Una hoja en blanco, la cual es interpretada por Omar Geles.

En algunas historias de Instagram se le pudo ver pidiéndole permiso al cantante para que le dejara usar “un pedacito de la canción”. “No lo quiero hacer sin autorización suya”, aseguró en las publicaciones y de paso, dio un adelanto del tema.

Yina Calderón ahora se dedica a ser DJ. | Foto: Facebook: Yina Calderón

“Es un cover porque me encanta la canción, me encanta él. Mari… yo soy muy buena para los problemas, me persiguen, me huelen. Entonces, si me lo pueden ayudar a localizar porque después no quiero que sea como el otro, que diga que sí, pero después me baje la canción. Yo sé que Omar Geles en un caballero en todo sentido, así que ayúdenme a localizarlo para sacar ese tema tan bacano. Nos quedó una chimba”.

Sin embargo, con lo que no contaba la creadora de contenido, es que los permisos de la canción no los tiene él, sino Wilfran Castillo, con quien ya ha tenido problemas en el pasado.

Yina Calderón tiene una guaracha lista de 'Una hoja en blanco'. | Foto: Facebook: Yina Calderón

Incluso, en sus redes sociales publicó lo posteado por Yina, a modo de risa y asegurando lo siguiente: “¿Se lo dicen ustedes o se lo digo yo? No sé si reírme o ponerme a llorar. ¿Qué opinan? Le quedó hasta bien”. “Cuando encuentre a mi fan número uno no diré nada, pero habrá señales. ¿Se viene guaracha?”.

Calderón siempre está dando de qué hablar en redes. | Foto: Facebook: Yina Calderón

Luego de lo compartido por Castillo, Yina volvió a hablar del tema afirmando que no tenía idea de que fuera él a quien tuviera que pedirle el permiso.

“Yo les digo una cosa. Ese señor no es de mi agrado, pero qué man para escribir. Son temas que uno dice, ‘quiero tomar’, cuando los escucha”, aseguró luego de enterarse de la situación, aunque también afirmó que iba a seguir con el lanzamiento, tuviera o no el permiso. “La voy a sacar, quién dijo miedo. Cuando toca, toca. Yo no voy a pelear más con ese señor”.

Cabe mencionar que el año pasado, Yina tuvo un problema con Wilfran, pues lanzó una guaracha de Como duele el frío. Incluso, en sus redes aseguró que él la había obligado a bajar la canción de las plataformas y los lugares donde estaba.