“Yo tampoco fumaba tanto”: joven cuenta cómo llegó al hospital por consumir cigarrillo electrónico

El auge del “vaper o vapeo” ya ha venido advirtiendo varios riesgos en la población consumidora, sin embargo, esta vez fue una joven, que pasó un situación grave, la que añadiendo su experiencia, hizo un llamado para todos aquellos que lo hacen como alternativa al cigarrillo tradicional o simplemente por gusto.

A través de su cuenta de Twitter y añadiendo una foto en la que aparece en un hospital, una joven que se identifica como Nicole publicó su historia luego de sufrir un “enfisema subcutáneo en las vías respiratorias” por el consumo cigarrillos electrónicos, que la tuvo hasta este momento, hospitalizada durante una semana.

“Les voy a contar por que de verdad quiero enseñar la MIERDA que es el cigarro electrónico y el enorme daño que te puede causar”, comenzó diciendo Nicole, indicando a sus seguidores que un enfisema sería una perforación en la tráquea o pulmón, y resaltando que esta situación fue bastante dolorosa para ella.

“Lo que me causó muchísisisisimo dolor y no poder respirar nada y también burbujas de aire entre mis capas de piel. Este enfisema solo es causado por dos cosas, el vape o un golpe fuerte en el cuello, cosa que no me pasó”, afirmó Nicole recalcando que su enfermedad es una consecuencia directa a sus hábitos.

La joven explicó que este tipo de “fugas” puede que se curen “solitas” sin embargo, si esto no sucede, tampoco hay una cura pero se pueden realizar algunos tratamientos. “Estuve dos días esperando a ver si la fuga se me cerraba solita, y gracias a Dios llegué súper a tiempo al hospital, pero en un segundo ese aire te puede obstruir el cerebro o el corazón y bye bye. Se los juro yo tampoco creí que me pudiera pasar esto por el vape”, sentenció.

Según resaltó Nicole, ella se excusaba al igual que muchas otras personas a su alrededor, afirmando que no consumía tanto como para sufrir de las consecuencias a la salud que ya se han advertido a través de diferentes medios. Ante esto, hizo un llamado a quienes, como ella, “no fuman tanto”.

“Son de esas cosas que dices weeey no me va a pasar a mi, weeey yo no fumo tanto, ¡¡YO TAMPOCO FUMABA TANTO!! Y en dos días valí maisss, por favor gente, si lo pueden dejar ya DÉJENLO!! Hasta el cigarro es mucho mejor, pero neta estas madres ni sabemos de que están hechas o que nos estamos metiendo a los pulmones,”, advirtió la joven.

“Cada vez hay más casos de estos por si lo quieren investigar, y chance nadie me pela pero al menos LOS QUE ME CONOCEN, por favor déjenlo this shit is real hard shit, duele y sientes que te vas a morir, porfa investiguen y ¡¡¡¡déjenlo!!!!”, concluyó Nicole, dejando una dolorosa y trágica historia que pudo haber acabado con su vida.

Creo que aquí haré más punch que en Instagram así que les voy a contar por que de verdad quiero enseñar la MIERDA que es el cigarro electrónico y el enorme daño que te puede causar. Hace una semana me hospitalizaron por un enfisema subcutáneo en las vías respiratorias (es tener - pic.twitter.com/3sypGrjckd — Nicole (@NicoleElliot2) November 5, 2022

Los riesgos que los vapeadores generan en la salud

Los CDC revelaron que el aerosol de los cigarrillos electrónicos que los usuarios inhalan y luego exhalan puede contener sustancias dañinas y potencialmente dañinas, como las siguientes:

- Nicotina.

- Partículas ultrafinas que pueden inhalarse y llegar al fondo de los pulmones.

- Saborizantes como el diacetilo, que es una sustancia química vinculada a una enfermedad grave de los pulmones.

- Compuestos orgánicos volátiles.

- Sustancias químicas que causan cáncer.

- Metales pesados, como níquel, estaño y plomo.

Por su parte, hay que señalar que la Sociedad Americana Contra El Cáncer indicó que el uso actual de cigarrillos electrónicos entre la juventud se ha incrementado en años recientes.

- Entre los estudiantes de nivel preparatoria (escuela media-superior), el uso actual del cigarrillo electrónico pasó de 11,7 % en 2017 a 19,6 % en 2020.

- Entre los estudiantes de nivel secundaria (escuela intermedia), el uso actual del cigarrillo electrónico pasó de 0,6 % en 2017 a 4,7 % en 2020.