Líderes empresariales. Coca-Cola fortalece su alianza con los tenderos colombianos

¿Qué impresiones le ha dejado el mercado colombiano?

JUAN PABLO RODRÍGUEZ: Colombia es un país que se destaca por su diversidad y energía. No es mi primera vez acá; de hecho, tengo dos hijos colombianos, así que la conexión personal con este país viene de tiempo atrás. Pero estos primeros meses asumiendo el cargo me han permitido conocer de cerca cómo se mueve el mercado, entender mejor los retos y, sobre todo, apreciar el compromiso con el que muchos actores, desde tenderos hasta recicladores, proveedores y aliados en las regiones, trabajan día a día para generar impacto desde lo local. Hay una disposición real a colaborar, a construir en conjunto, y eso para nosotros es fundamental. Sin la ayuda de los aliados no sería posible hacer la diferencia.

Usted viene de liderar el conglomerado de embotelladores del Sistema Coca-Cola en India. ¿Qué podría aprender Colombia de ese mercado?

J.P.R.: India fue una experiencia profundamente formativa, por su escala y complejidad. Y aunque culturalmente son distintos, hay puntos de encuentro. Por ejemplo, en India aprendimos a trabajar muy de cerca con comunidades en zonas rurales y de difícil acceso, desarrollando soluciones logísticas ajustadas a realidades locales. Esa misma necesidad la vemos en Colombia, donde llegar a ciertas regiones implica creatividad, alianzas y presencia constante en el territorio. También hay una lección clave sobre la importancia de fortalecer a los pequeños negocios. En India, como en Colombia, los tenderos no son solo un canal de distribución: son un referente social, un punto de encuentro, un actor clave en la dinámica comunitaria.

El tiempo pasa pero Coca-Cola sigue más vigente que nunca, ¿cuál es la clave?

J.P.R.: La clave ha sido estar cerca. Cerca no solo del consumidor, sino de todas las personas que, desde distintos roles, hacen posible que Coca-Cola Colombia llegue a cada rincón del país y forme parte de la vida cotidiana de millones de colombianos. La marca se mantiene vigente porque hay una red humana que la vive y la construye todos los días: tenderos que abren sus tiendas desde temprano, transportistas que recorren largas distancias para abastecer cada punto, recicladores que trabajan con compromiso por cuidar nuestro entorno y comunidades que nos abren la puerta y confían en nuestro trabajo.

Desde mi rol, fortalecer esa vigencia significa poner en el centro a las personas. Apostarle a lo local, a lo auténtico, a lo que realmente tiene sentido para quienes nos rodean. Seguir caminando al lado de quienes hacen parte de esta red, no solo con presencia comercial, sino con acciones que generen bienestar, crecimiento y oportunidades. Las marcas solo tienen sentido si logran conectar con las personas y si aportan, de manera tangible, a construir el país que queremos.

¿Cuál es la gran meta en el corto plazo?

J.P.R.: Mi objetivo es seguir construyendo desde lo local de la mano de nuestros aliados. A corto plazo estamos enfocados en fortalecer aún más nuestra red de aliados, escuchando sus necesidades y cocreando soluciones que respondan a sus realidades. Queremos estar más cerca de los tenderos, recicladores y jóvenes que lideran proyectos en sus comunidades, porque sabemos que ahí es donde nace el verdadero cambio. Liderar, para mí, es habilitar espacios donde otros puedan crecer. Y si logramos que quienes están en territorio sientan que hacen parte activa de esta construcción, sabremos que vamos por buen camino.

Coca-Cola conecta con las personas más allá de la marca. ¿Por qué es tan importante reforzar esa estrategia?

J.P.R.: Porque esa conexión es lo que nos permite ir más allá del producto. Las experiencias que creamos buscan generar valor emocional, pero también social y comunitario. No se trata solo de estar presentes, sino de hacer parte de algo más grande, de un momento, una historia, una transformación. Cuando generamos espacios de formación para tenderos, cuando apoyamos procesos de formalización de recicladores o cuando acompañamos eventos culturales en comunidades rurales estamos demostrando que creemos en el poder de lo colectivo. Y en un entorno cada vez más exigente, esos vínculos son los que nos dan sostenibilidad en el tiempo y legitimidad frente a la sociedad.

¿Cuáles son las historias de innovación que más lo enorgullecen?

J.P.R.: Una de ellas es la de los recicladores que han hecho parte de Reciclave, una iniciativa que tiene el propósito de fortalecer la recuperación y el aprovechamiento responsable de materiales reciclables, al tiempo que dignifica el trabajo de los recicladores y recicladoras de oficio. Reciclave no solo ha mejorado la forma en que se recolectan los materiales aprovechables, también ha hecho la diferencia en la vida de las familias y comunidades. En Córdoba, por ejemplo, desde su lanzamiento en 2023, el programa ha acompañado la labor de cinco asociaciones que operan en Montería, Cereté y Ciénaga de Oro. El compromiso de los recicladores ha sido ejemplar.

¿Se vienen cosas nuevas?

J.P.R.: Sí, y vienen acompañadas de una energía muy especial. Estamos en constante búsqueda de nuevas formas de aportar más, tanto desde lo que hacemos como desde cómo lo hacemos. Eso implica fortalecer nuestras alianzas en el territorio, escuchar activamente a las comunidades y seguir adaptando nuestras operaciones para generar un impacto positivo en cada región.

Un momento que esperamos con mucho entusiasmo es la Copa Mundial de la Fifa™ 2026. Será una oportunidad única para conectar con miles de personas a través del fútbol ya que somos patrocinadores oficiales. Y más allá de las experiencias y sorpresas que tenemos preparadas para todos los hinchas desde Coca-Cola, nos emociona la capacidad que tiene el fútbol para unirnos, para despertar emociones colectivas y para generar sentido de pertenencia.

Queremos que estas experiencias lleguen con fuerza a Colombia, que sean vividas en comunidad y que abran espacios donde la alegría, el orgullo y el trabajo conjunto se encuentren

¿Qué sorpresas nos puede adelantar?