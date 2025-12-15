Líderes empresariales. Lactalis proyecta ventas por 1,4 billones de pesos en los próximos tres años

Con más de 90 años de historia, presencia en 95 países, 270 plantas y más de 85.000 colaboradores a nivel global, Lactalis es el grupo lácteo más grande del mundo. En Colombia opera con marcas tan presentes en la mesa diaria como Parmalat, Proleche, Kraft y Président, y hoy avanza hacia un proceso de integración estratégica con Sanulac, especializada en nutrición infantil a través de las marcas Alula e Infacare.

Bajo la dirección de Juan Camilo Velásquez, la compañía ha vivido una acelerada transformación: crecimiento a doble dígito, fortalecimiento del portafolio de valor agregado, ampliación en la distribución y un trabajo profundo con más de 1.300 familias ganaderas que abastecen su operación.

Este año crecieron pese a la desaceleración económica. ¿A qué atribuye ese resultado?

JUAN CAMILO VELÁSQUEZ: Fue un año muy positivo. Crecimos un 17 por ciento en volumen en medio de un entorno exigente. Este crecimiento se dio gracias a un gran trabajo con nuestro portafolio de leche en polvo de Proleche, nuestra base de helado de Paramalat y el crecimiento a doble digito que hemos tenido con Kraft y Président. Estamos llegando a más hogares, fortaleciendo nuestra presencia en cadenas nacionales y consolidando un portafolio robusto, especialmente en quesos rallados, granulados y tajados.

¿Cuál es la visión que guiará la operación en los próximos tres años?

J.C.V.: Esperamos alcanzar ventas por 1,4 billones de pesos, que es más que duplicar la operación actual. El principal motor será la distribución: aún tenemos un potencial enorme en regiones donde no hemos desplegado toda nuestra capacidad. Además, la integración con Sanulac nos permitirá acompañar al consumidor desde las primeras etapas de vida con marcas como Alula e Infacare. La inteligencia artificial será decisiva para crear una cadena láctea más conectada y coherente.

¿Qué decisiones estratégicas han marcado el rumbo?

J.C.V.: La apuesta ha sido el valor agregado. Hemos traído mezclas funcionales de quesos como huevos y tacos, líneas de quesos granulados y rallados diferenciados, y una expansión sólida en cremas y esparcibles con Président y Rondelé. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones que respondan a todas las etapas de nutrición del consumidor.

Hoy, ¿cuál cree que es el mayor reto para el sector?

J.C.V.: Debemos enfocarnos en la productividad de la cadena láctea desde la colecta de la leche hasta su transporte, procesamiento y venta al consumidor final. De esta manera generaremos productos de mayor calidad, aumentando la satisfacción de los consumidores mientras combatimos la informalidad.

¿Cómo equilibran la innovación global y el trabajo local con los productores?

J.C.V.: Trabajamos con unas 1.300 familias ganaderas, principalmente pequeñas. Compartimos los aprendizajes de Lactalis en el mundo, simplificando procesos y buscando una mayor productividad. Trabajamos de manera conjunta para generar fidelización, calidad y desarrollo para todos los eslabones.

Los consumidores exigen más responsabilidad social y ambiental. ¿De qué manera se traduce esta expectativa en la gestión?

J.C.V.: La sostenibilidad está en el centro del Grupo Lactalis. Somos líderes globales. Este año adquirimos Yoplait en Estados Unidos y Fonterra en Nueva Zelanda y Medio Oriente, y eso implica compromisos reales en bienestar animal, reducción de huella de carbono, reforestación y producción responsable. El consumidor sabe que detrás de nuestros productos hay un sello de responsabilidad.

¿Cómo asume las decisiones difíciles propias de su posición en la compañía?

J.C.V.: Con coherencia y comunicación. Cuando llegué en 2023 la compañía venía de años complejos. La transformación incluyó cambios en ventas, colecta, innovación y estructura. En 2024 obtuvimos el mejor resultado en siete años. Eso no lo logra un CEO: lo logran los equipos. El liderazgo solo funciona cuando la cultura permea a los equipos.

¿Qué ha sido lo más complejo y lo más satisfactorio de liderar?

J.C.V.: Lo más complejo es entender el impacto de cada decisión en las personas. Lo más satisfactorio es verlas crecer: cómo se transforman, desarrollan competencias y movilizan cambios. He trabajado en Francia, Estados Unidos, México, China y Brasil, y siempre lo más retador y lo más valioso es lograr el engranaje de los equipos.

¿De qué manera juegan la innovación y la tecnología en este proceso?

J.C.V.: La IA nos permitirá automatizar procesos y liberar tiempo para pensar estratégicamente. Hay una frase que me guía: “La imaginación es más importante que el conocimiento”. El conocimiento es limitado; en un mundo tan cambiante, soñar y crear es lo que impulsa a una organización.

¿Cómo ve el futuro del sector lácteo colombiano?

J.C.V.: La mayor oportunidad es conectar la cadena como un todo y volver al cliente al centro. Sus necesidades deben guiar la calidad, distribución y nutrición. La tecnología será clave para lograr esa eficiencia.

¿Cuál será la gran apuesta para 2026?